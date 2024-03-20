Армія Путіна знищує велике місто в Україні: постійна повітряна тривога та вибухи

Херсонщину росіяни без упину атакують безпілотниками, а обласний центр – під безперервним вогнем артилерії. Минулої доби снаряди летіли по середмістю. Вцілілих будинків там з кожним днем стає дедалі менше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

У Херсоні постійно лунає сигнал повітряної тривоги – окупанти обстрілюють місто артилерією. В один із будинків у місті "прилітає" вже не вперше.

"Сьогодні удар прийшовся ще раз сюди, вже й будинку немає, розвалили дах, і вікно вилетіло", – каже місцева жителька.

Наслідки обстрілу Херсона

Уламки від вибуху розлетілися навколо, наробили лиха в будинку навпроти. Жителька однієї з квартир встигла сховатися у коридорі. Попри те, що все побите, рідні стіни вберегли.

"Воно все бахнуло, полетіла курява, жахливо. Я кинулася бігти в коридор, тому що я ховаюся в коридорі. В цій кімнаті квіти всі попадали, все, я зараз буду тут підмітати, усе повивалювалося. Уламок летів, ось він сюди влетів, діра наскрізь", – каже потерпіла.

Навколо вирви, поламані паркани, повалені гілки, дірки у стінах, вибиті шибки. Люди залишаються, щоб привести все до ладу і жити далі.

Окупанти обстріляли Херсон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вцілілих будинків у середмісті дедалі менше! Б'ють по домівках, які вже і так понищені

Нагадаємо, російські війська вранці 14 березня обстріляли Херсон, влучивши по гаражному приміщенню автотранспортного підприємства.

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