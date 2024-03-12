Армія РФ тікала перед російськими добровольцями – останні деталі прориву кордону

До таких рейдів, звісно, можна ставитися скептично, втім для України, що б і як там не було – це плюс.

Путінська армія тікає, як би це не звучало, з території Росії. Визвольні сили заявили, що взяли під контроль ще одне містечко. Що коїться на території РФ зараз, де горить, хто відправився у вічний політ, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнтатюк TSN.ua.

“Чорний вівторок” у Росії

12 березня перевернуло догори дригом Росію. Просто перед виборами Путіна проти Путіна пішли росіяни. Мова йде про легіон “Свобода Росії”, РДК та “Сибірській батальйон”, які сформовані з громадян РФ. Саме члени цих добровольчих формувань намагаються донести до співгромадян, що Росія без Путіна існує, але простими балачками тут нічого не змінити, адже кремлівський диктатор розуміє лише мову сили та зброї.

Отож, від ранку у Курській та Бєлгородській області точилися стрілецькі бої. Ще до обіду лідер силового крила російської опозиції Ілля Пономарьов заявив, що під контролем опозиції є перший населений пункт.

А вже після обіду Легіон “Свобода Росії” заявив, що під свій контроль добровольчі формування взяли ще одне містечко, де за кілька годин до цього тривали бої. Але щось путінські вояки полякалися та й кудись повтікали.

Також добровольці кажуть, що знищили ще один ворожий БТР, який перед цим підпалив житловий будинок місцевих. Що цікаво, гасити вогонь ніхто не поспішає, схоже, з міста терміново повтікали не лише солдати “другої армії світу”.

Тим часом весело і росіянам у Бєлгороді. Там невідомі безпілотники атакували будівлю адміністрації, як наслідок: повилітали вікна й двері.

Літакопад

Здається, дрібнички, але ж приємно. Але зараз буде ще приємніше. Вилітають на Росії не лише вікна чи горять нафтобази, а й у вічний політ відправилося за пів доби кілька літаків. От наприклад над Бєлгородським лісом вранці начебто збили Су-27.

Згодом роспабліки публікують відео, як над Іванівською областю в РФ у "вічний політ" відправляється ще один військово-транспортний літак Іл-76.

Скільки росіян вдалося "мінуснути"

До слова, місцеві пропагандисти пишуть, що на борту Іл-76 перебувало 15 людей – 8 членів екіпажу та 7 пасажирів. Й усі вони вже в гостях у Кобзона. До речі, про причини падіння літака російська влада повідомила миттєво – технічна несправність двигуна через потрапляння у нього голуба. Ось така ось “голубка миру” літає Росією.

Не дивно, якщо потім вони почнуть говорити, що Україна таки надресирувала бойових голубів й тепер вони наводять жах на росіян.

Брехня Міноборони РФ

Ну а ще в "мінубивств" РФ нарешті відреагували на захід танків на територію РФ. Точніше, як завжди – все заперечили і запевнили, що "всі атаки були відбиті", а "порушень державного кордону недопущено".

А як росіяни на самій Росії тікають, то так, вигадкию. Раніше ми зазначали, що місцеві не перешкоджали бійцям добровольчих формувань заходити у населені пункти. Так от, це не все, у цих районах починається флешмоб. У Курську двоє невідомих хлопців почали розмальовувати стіни будинків у кольори прапору Легіону “Свобода Росії”.

Тим часом представники РДК зазначили, що владу у Росії можливо повалити лише силою. А представники “Сибірського батальйону” закликали приєднуватися до них.

Плюси для України

По факту для Росії та росіян – це останній шанс на нормальне існування. До таких рейдів, звісно, можна ставитися скептично, втім для України, що б і як там не було – це плюс, адже такі “походи” чи рейди можуть покласти цьому початок.

Вибори під питанням?

Словом, як би там не було, це ще не все цікаве, що станеться найближчими днями. Адже не забувайте, що на носі так звані вибори РФ – вже цієї неділі, 17 березня. Тим паче, що перші виборці вже йдуть на вибори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ДОБРОВОЛЬЦІ ЗВІЛЬНИЛИ КІЛЬКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У РОСІЇ! АРМІЯ РФ ТІКАЄ!

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