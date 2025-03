Армія Росії суне з Курщини на Сумщину: де тривають бойові дії і чи є загроза для Сум

Російська армія просувається у Курській області. Ба більше, ворог намагається зайти на територію Сумської області.

Що відбувається на Курському напрямку зараз, чому ЗСУ відступають та чи є загроза для Сумщини – читайте у матеріалі ТСН.ua усе, що відомо.

Курська область та Сумщина: де тривають бойові дії

Поблизу Сумщини росіяни концентрують підрозділи, які брали участь у Курській операції, повідомило ОТУ “Сіверськ”.

18 березня місцева влада на прикордонні Сумщини заявила, що безпекова ситуація значно погіршилася і закликала місцевих мешканців евакуюватися.

Водночас ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що ситуація на кордоні Сумщини з Курщиною перебуває під контролем Сил оборони.

“Інформація, що поширюється в соцмережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності. Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що українські захисники успішно зупиняють їх. Водночас ЗСУ продовжують утримувати території в Курській області.

Водночас журналісти The New York Times і The Wall Street Journal поговорили з українськими військовими на Курському напрямку. Вони розповідають, що російські війська прорвалися в тил українського угруповання військ 8 березня. Вже 10 березня декілька українських підрозділів у Суджі отримали наказ відступати.

За словами військових, з якими спілкувалися журналісти, росіяни наближалися з усіх боків і атакували безпілотниками.

Як росіянам вдалося прорватися

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у коментарі сайту ТСН.ua пояснює: після того, як росіяни “видавили” українське військо з Суджі, ЗСУ зайняли висоти на південь від однойменної річки вздовж лінії кордону на Курщині та утримують їх.

На його думку, ЗСУ варто було відійти на ці висоти ще півтора місяці тому. Сьогодні ж росіяни намагаються тиснути “в лоб”, водночас зазнають там великих втрат.

“Для того, щоб нас видавити з цих висот, вони розпочали операцію із заходу в тил угруповання, яке зараз перебуває на висотах в районі Суджі. Серйозні сили туди кинуті саме для того, щоб видавити наші війська, що знаходяться на залишках Курського плацдарму, на Курській землі”, – каже Роман Світан.

За його словами, російська армія, ймовірно, намагалася виконати це завдання до перемовин Путіна і Трампа.

“Щоб можна було доповісти, що все: або український гарнізон повністю видавлений за межі Курської області, або вже росіяни зайшли на територію Сумської області. Вони намагаються зайти”, – каже військовий експерт.

Чи є загроза для Сумщини

Водночас він запевняє, що російське військо не має сил та засобів для широких наступальних дій оперативного рівня у бік обласного центра – міста Суми.

“Там кілька десятків кілометрів до міста. І провести такий рейд – у росіян немає сил зараз на тому напрямку. У них не вистачає резервів. Вони східний фронт утримати не можуть. Тому обласному центру зараз нічого не загрожує, вони туди не рушать. А ось знаходитись на Сумській території, в районі цього плацдарму – однозначно будуть. Бойові дії зараз змістилися із Суджі в тому числі на нашу територію”, – каже Роман Світан.

Чому ЗСУ відступають

Військовий експерт пояснює: будь-яка операція такого рівня, як Курська – а це рейдова операція, планується з виконанням бойового завдання і обов'язково відходом.

Сенс рейдової операції – зайти, виконати бойове завдання і відійти.

“Відхід має бути керований та вчасний. Чому? Тому що будь-який прорив на територію противника, він небезпечний флангами. Якщо не підготовлені фланги, особливо якщо прорив здійснюється в режимі рейдової атаки, то ніхто фланги і не зміцнює. Все одно відходити, сенсу немає. Так от треба цей час на відхід вчасно визначити та відійти керовано. Це повернення на стартову позицію, але з виконанням основного завдання”, – каже Роман Світан.

За його словами, основне завдання ЗСУ виконали ще минулого року: “зв'язали” кілька десятків тисяч російських військ, знищили противника, створили демілітаризовану зону безпеки.

“Отож відходити треба було десь ще в січні. І тоді це був би керований відхід. Росіяни не змогли б на наших плечах рватися на наші позиції”, – вважає військовий експерт.

Натомість, на його думку, було ухвалене політичне рішення.

“Обміняти там щось на щось, досидіти до переговорів мирних тощо. Це катастрофічне рішення політиків, швидше за все, призвело до обвалення. Тобто, росіяни встигли підрізати, вийшовши з півночі і з півдня, зайшовши і вийшовши на вогневий контакт з нашими основними логістичними ланцюжками, які тримали цей напрямок”, – каже Роман Світан.

Крім того, це сталося одночасно із зупинкою передачі Україні розвідданих і озброєння від США.

“А значить, ми просто засліпли. Ми не бачили, що росіяни роблять. Плюс зупинка постачання засобів ураження американських. Тобто це все зійшлося воєдино. Тому такий комплекс проблем, який привів до практично втечі наших військ, а не керованого відходу з цього напряму”, – вважає Роман Світан.

Водночас, за його словами, Курська операція – розумна операція, від початку правильно задумана, щоб зв'язати російські війська, які мали бути перекинуті на Покровський напрямок, продавити їхню лінію оборони, вирівняти лінію фронту.

“Ми їх залишили в невигідний позиції, такій, як і вони нас зараз упіймали. Повторюсь, треба було виходити в січні, коли вже було зрозуміло, що росіяни нас здавлюють. Ми втратили на відході, а керований відхід – це найважливіша, найважча частина рейдової операції. І здійснити керований відхід дуже складно без втрат. А вийшло, що взагалі почали бігти. Ми дуже багато людей втратили і техніку там залишили, подарували росіянам. “Ленд-ліз” такий цікавий вийшов для росіян. Тому ось тут двостороннє. Почали добре – скінчили не дуже”, – каже Роман Світан.

Чи вдосталь сил, щоб зупинити наступ на Сумщину

Головна мета українських військ сьогодні – не утримати російські території, а запобігти наступу на Сумську область.

“Тут спрогнозувати можна те, що ми точно утримуватимемо лінію оборони. Там відбудовано фортифікації. Краще її утримувати на російській землі. Тому що ось ці висоти, на яких ми зараз у районі Суджі знаходимося, вони там панують. Зрозуміло, це не гори, але принаймні перевищення кількох десятків метрів дає для артилерії в оборонному режимі досить хорошу перевагу. Тому нам би краще утримати оборонні рубежі, зокрема на Курській землі”, – вважає Роман Світан.

Втім, за його словами, надалі ситуація залежатиме також від дій противника, а також від допомоги США.

“Вони теж безпосередньо впливають на це, даючи – не даючи нам техніку, боєприпаси і ділячись з нами розвідувальними даними. Це велика проблема”, – каже військовий експерт.

Водночас, за словами Світана, найближчим часом російські обстріли Сумщини посиляться.

“Поки ця операція не буде закінчена росіянами, поки вони не видавлять наші війська з Курської землі, вони намагатимуться там вести наступальні операції, у тому числі й артилерійські обстріли Сумської території. Тому дуже важливо зараз вивезти звідти людей на глибину роботи армійської артилерії – десь за 30 км від лінії кордону чи лінії бойового зіткнення”, – розповів Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що на прикордонні Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію. Жителів закликають покинути домівки.

Там підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів.

