"Армія смертників": українські військові вперше зіткнулися із солдатами КНДР – репортаж з фронту

Ймовірно, танкісти 47 бригади були першим українським підрозділом, який вступив у бій з північнокорейськими солдатами на Курщині.

Є місце, де в росіян поки що не помітно особливих успіхів. І воно залишається найболючішим для Путіна. Бо йому треба, щоби його власна територія перестала бути козирем у можливих перемовах із Трампом. На цьому передовому краю російсько-української війни побував воєнкор ТСН Андрій Цаплієнко. І побачив, як українці на американських танках по російській землі знищують армію смертників Кім Чен Ина, намагаючись зламати плани Путіна.

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Як американські Abrams воюють у Курській області

Американський Abrams набирає швидкість по засніженому курському полю, зриваючи гусеницями замерзлі шматки російської землі. Те, що здавалось чимось нереальним на початку війни, зараз є лише одним епізодом на лінії фронту довжиною в тисячу двісті кілометрів.

Танкісти 47-ї бригади щойно повернулися з одного бойового завдання і готують свій Abrams до іншого.

Вони не впевнені на сто відсотків, чи були серед тих ворожих підрозділів, які вони розвалили, саме північні корейці, адже з танку обличчя ворога не видно. Але той факт, що легендарні американські Abrams катаються по так званій суверенній території Російської Федерації, можна сприймати виключно, як особистий ляпас Путіну.

Танкісти працюють з відстані в кілька кілометрів, називаючи свою техніку "снайперською рушницею на гусеницях".

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"Снайперська гвинтівка – до чотирьох кілометрів вона працює ідеально. В нас є чотири типи снарядів: бронебійний, кумулятивний, картечь, осколково-фугасний. На кожний встановлені свої поправки в балістичному обчислювачі", – розповідає "Аякс", навідник танку Abrams 47-ої бригади.

Правильно обраний боєприпас плюс майстерність навідника – і перший снаряд лягає в ціль.

"Це була БМП, відстань 2300 метрів, техніка йшла попід посадкою, я її підтвердив як в основний приціл, так і підтвердив в тепловізійний. Ми її вразили з першого разу, першим снарядом", – говорить "Аякс".

В дуеті з БМП Bradley танки Abrams з жовтня ефективно стримують російський наступ на селище Суджа, найбільший населений пункт тієї частини російської території, яку зараз контролює Україна.

Перші втрати Abrams на Покровському напрямку, за твердженням бійців, сталися через незнання того факту, що американці демонтували з машин елементи секретної броні зі збідненим ураном.

"Ми не знали конкретно, чи уранова там буде, чи не уранова. Ми просто розраховували, що там буде якась броня. Нас просто не попередили, що її немає. Якби нам раніше про це сказали, ми б зберегли і особовий склад, і машини", – говорить старший механік танкової роти 47-ї бригади "Юрист".

Кривавий досвід Покровська змусив вивчити сильні і слабкі сторони Abrams. Танки, що називається, пройшли певну модернізацію, в них на броні, крім штатних американських елементів захисту, встановлений так званий захист "Контакт-1". Він достатньо ефективний.

Потужний двигун в півтори тисячі кінських сил робить Abrams, попри велику масу, дуже маневреною, а, значить, ефективною зброєю прориву ворожої оборони.

Проте в цієї машини є одна-єдина проблема. Їх у ЗСУ замало. Для перемоги, для ефективної роботи, для ефективного стримування ворога потрібно, як мінімум, в десять разів більше таких машин.

Згідно з офіційними даними, Україна отримала лише 31 Abrams першої модифікації. На американських складах знаходиться близько шести тисяч таких машин.

"Цією моделлю американці, першою, не користуються. Вони на складах стоять. Навіть навчання для цих танків не проводять", – знизує плечима командир танку Abrams 47-ї бригади "Лісовик".

В танку все продумано так, щоб зберегти екіпажу шанси на виживання. Так на Курщині російські FPV-дрони влітають в український Abrams. Кілька ударів по одній машині – екіпаж вижив. В Т-64 або Т-72 при такому ураженні, як кажуть, не залишилось би навіть генетичного матеріалу, щоб провести упізнання.

Командир цього екіпажу отримав поранення на Курщині. Але не в танку. Його машина була пошкоджена, танкісти евакуювались і потрапили під кулі російської піхоти.

Північнокорейці на Курщині

Ймовірно, танкісти 47 бригади були першим українським підрозділом, який вступив у бій з північнокорейськими солдатами на Курщині.

"Розбили підозрілі війська на баггі. Сказали, що то були корейці. Ми виїхали, відпрацювали, і потім сказали, навіть на російських сайтах, що північних корейців першими знищили", – стверджує старший механік взводу Abrams 47-ї бригади "Директор".

Наразі втрати північних корейців в Курській області розвідка Південної Кореї оцінює мінімум в сотню двохсотих. З листопада практично всі наші підрозділи на Курщині вже вступали в бій з великими групами військових азійської зовнішності, яких кидають в атаку без бронетехніки.

Командир одного з десантних підрозділів 95-ої бригади помітив суттєву зміну тактики противника і чекає, поки його десантники захоплять полоненого для остаточного підтвердження.

"Північна Корея не Північна Корея, сто відсотків в нас інформації немає. Йде просто по полю 50 осіб противника", – говорить командир батальйону 95-ої ОДШБР Костянтин.

"Росіяни ходять по 4-5 чоловік. А тут йшли одночасно 15-20 чоловік шеренгою. Полем, один за одним, гуськом всі йшли", – зауважує командир відділення БПЛА 95-ої ОДШБР Роман.

Такі групи хвилями женуть на штурм українських позицій з кількох напрямків одночасно. При такій інтенсивності штурму кожен танк щоденно розряджає в противника повний боєкомплект.

Новий ворог сподобався українським операторам FPV-дронів.

Корейці не знають, що робити, коли на них заходить дрон, тож нерідко він "мінусує" одразу кількох штурмовиків. Вони ховаються в укритті, яке безпілотники вже змалювали, і через кілька хвилин туди прилітає боєприпас, а потім FPV шукають контужених солдатів Кіма серед дерев. Так відбувається на всіх напрямках. І поки що самовбивча тактика північних корейців повернула Путіну лише одне село в Курській області – Пльохово.

"Це тяжко, це і страшно. Тому що все рівно хтось доходить до наших позицій", – визнає оператор БПЛА 95-ої ОДШБР Сергій

Своїх загиблих північні корейці, підставляючись під удари, витягують з поля бою. Ймовірно, для того, щоб відзвітувати про точну кількість втрат. За штурмовою групою, як правило, йде команда, яка перевертає тіла обличчям додолу, щоб українські дрони не зняли їх, і корейців неможливо було би ідентифікувати. Не виключено, що з тією ж самою метою росіяни спотворюють їхні обличчя вогнеметами. Значить, або Кім, або Путін – хтось з цих двох ще боїться прямих доказів участі КНДР у війні проти України.

Військо смертників

Втім не все в корейців погано. Помітно, що загони Кім Чен Ина мають кращу фізпідготовку, аніж росіяни, і краще стріляють.

"Вони навчені стріляти і збивати дрони на відмінно. На вистоті 60-80 метрів, коли ми проходили над колоною, вони нас могли збити", - каже оператор БПЛА 95 ОДШБР Данило.

За його словами, північнокореєць не тікав, коли бачив, що на нього заходить дрон, а до останнього стріляв.

Якщо одинадцять тисяч таких солдатів адаптуються до війни дронів, то вони становитимуть серйозну загрозу. Але на це потрібен час. А часу в Путіна нема, бо потрібно витіснити українців з Курщини до інавгурації Трампа, щоб позбавити Київ головного козиря на ймовірних переговорах. Він купив цих одноразових солдатів, об кидати їх тисячами на українські позиції. Значить, для наших хлопців за північним кордоном найближчим часом буде багато важкої роботи.

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