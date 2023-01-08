"Армія" відновлення: на Сумщині працює один із найбільших в Україні волонтерських хабів

Близько 800 жителів Сумщини, що втратили роботу і опинилися на біржі праці, зміцнили ряди волонтерських хабів.

На Сумщині працює одна з найбільших армій відновлення в Україні. Область першою долучилася до урядової ініціативи по залученню безробітних до важливих у воєнний час робіт. Від осені близько 800 жителів області, що втратили роботу і опинилися на біржі праці, зміцнили ряди волонтерських хабів. А держава їм платить за це зарплатню. Усі працюють на одну мету – наближення перемоги та відновлення зруйнованого окупантами.

Про це йдеться в ТСН.

Волонтерський центр добре відомий ще з 2014 року. Тоді Валентила Андріяшева згуртувала навколо себе кількох жінок, які назвалися "Сумським Бабським Батальйоном". Плели маскувальні костюми кікімори, шили балаклави та передавали на фронт

"Заради цього й живу. І якщо я знаю що треба допомогти – характер в мене такий – навіть якщо комусь і не потрібна допомога – все одно запропоную, наб’юсь і допоможу", – розповідає Андріяшева.

І хоч їхній батальйон далеко вже не жіночий – тут половина чоловіків – назва прижилася. Віднедавна тут значно додалося робочих рук.

"З Центру зайнятості ми їх підтянули, вони були безробітні, ми їх взяли і тепер вони якісь кошти отримують", – каже волонтерка.

"Армія" відновлення: як працює найбільший в Україні волонтерський хаб

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"За цю роботу вони отримують кошти на рівні не менш, ніж мінімальна зарплата. Станом на кінець 2022 року 781 особа була залучена до цієї Армії відновлення – і жінки і чоловіки, не має значення ні стаж роботи, ні фах. Має значення бажання надавати допомогу, бути соціалізованим", – зазначає директорка Департаменту соціального захисту населення Сумської області Людмила Мусіяка.

Спеціально під проєкт Армії відновлення у волонтерському центрі створили швейний цех. Тут дбають про тепло та комфорт захисників.

"Жилетки треба, спальники треба, костюми білі треба", – говорить волонтерка Тетяна Кузнєцова.

З цими думками пані Тетяна засинає і просинається. А ще каже – велика потреба в універсальному одязі для поранених.

Донедавна у волонтерському центрі працювали без вихідних – не вистачало людей, так багато замовлень. Та нині до команди долучилися ще 6 дипломованих швачок. Вони намагаються не помічати втоми. Безперестанку строчать, в’яжуть, ріжуть, шиють. Матеріалів вистачає.

До готових сіток, кікімор, спальників всередину кладуть маленькі сюрпризи для бійців – солодощі, дитячі листівки, обереги.

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