"Армія відновлення": як жінки у зруйнованому Ізюмі розчищають завали та прибирають місто 

На Харківщині створили найбільшу в Україні "Армію відновлення". Понад 10 тисяч людей долучилися до суспільно-корисних робіт з відновлення своїх міст та сіл. Вони прибирають сміття, розбирають завали, плетуть сітки та рубають дрова. Найбільше роботи саме у звільнених містах, адже навіть через півтора року після деокупації там повно руїн.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Працюють у звільненому Ізюмі в основному жінки, серед них є лише один чоловік пенсійного віку. Півтора десятки жінок розчищають від будівельного сміття двір, куди торік влучила авіабомба. Взялися прибирати місто, бо роботи в Ізюмі все одно немає, зізнаються жінки. Усі підприємства розбиті.

Ольга взялась за лопату одразу ж як їй запропонували цю вакансію у Центрі зайнятості. Жінка пережила в Ізюмі окупацію. З підвалу свого дому чула, як окупанти руйнують її місто.

Армія відновлення

У більшості з жіночого батальйону чоловіки на фронті. Тож робота допомагає їм впоратися з почуттям самотності.

"Після деокупації, коли ми повернулись, у нас залишилась ледь половина працівників, яких було. І тому ці люди дуже допомагають у відновленні нашого міста. Чоловіків мало, тому жіночими батальйонами працюємо", - каже директор КП "Благоустрій" Юрій Бриль.

Голова Ізюмської МВА Валерій Марченко зазначив, що 80% багатоповерхівок у місті зруйновано. А тому зараз армія відновлення працює над благоустроєм.

"Залучено понад 10 тисяч безробітних, які виконують по всій області різноманітні роботи. Це заготівля дрів, це розбір завалів. Якщо ми говорим про Богодухів, Золочів, то це плетіння маскувальних сіток", - каже директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

За урядовою програмою "Армія відновлення" люди отримують мінімальну заробітну плату. До прибирання міст центри зайнятості залучають тих, кому не змогли знайти роботу за спеціальністю.

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