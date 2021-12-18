Аромат глінтвейну у повітрі, танці та інтрига: як запалювали головну ялинку України

Аромат глінтвейну у повітрі, танці та інтрига: як запалювали головну ялинку України

На відкриття ялинки приїхало дуже багато людей зі всієї України, прийшли цілими родинами.

Цьогоріч головна ялинка України запалала на Софійській площі у Києві на день раніше, ніж зазвичай. Вже традиційно ялинку запалював мер столиці Віталій Кличко, але цього разу це відбулось з інтригою.

Про атмосферу у центрі столиці - 18 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:19.

Так, ялинку запалювали в два етапи, спочатку ілюмінацію навколо, а потім вже саму ялинку.

Слід зазначити, що традиційно ялинку запалювали на День святого Миколая, але цього року новорічне дерево засвітили на день раніше. Організатори пояснюють це бажанням прискорити наближення свят. І певні, що цьогорічне дерево посяде перші місця в рейтингу європейських ялинок, адже - кажуть - ялинка і прикраси навколо цьогоріч особливі - у стилі Різдва Христового.

На Софійській площі засвітили головну ялинку України

На відкриття ялинки приїхало дуже багато людей зі всієї України, прийшли цілими родинами. Ялинка і атмосфера їм сподобалась.

Нагадаємо, у Львові на проспекті Свободи 17 грудня урочисто засвітили головну ялинку міста.

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