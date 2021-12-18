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Аромат глінтвейну у повітрі, танці та інтрига: як запалювали головну ялинку України

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© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

На відкриття ялинки приїхало дуже багато людей зі всієї України, прийшли цілими родинами.

Цьогоріч головна ялинка України запалала на Софійській площі у Києві на день раніше, ніж зазвичай. Вже традиційно ялинку запалював мер столиці Віталій Кличко, але цього разу це відбулось з інтригою.

Про атмосферу у центрі столиці - 18 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:19.

Так, ялинку запалювали в два етапи, спочатку ілюмінацію навколо, а потім вже саму ялинку. 

Слід зазначити, що традиційно ялинку запалювали на День святого Миколая, але цього року новорічне дерево засвітили на день раніше. Організатори пояснюють це бажанням прискорити наближення свят. І певні, що цьогорічне дерево посяде перші місця в рейтингу європейських ялинок, адже - кажуть - ялинка і прикраси навколо цьогоріч особливі - у стилі Різдва Христового. 

На Софійській площі засвітили головну ялинку України

На Софійській площі засвітили головну ялинку України

На відкриття ялинки приїхало дуже багато людей зі всієї України, прийшли цілими родинами. Ялинка і атмосфера їм сподобалась. 

Нагадаємо, у Львові на проспекті Свободи 17 грудня урочисто засвітили головну ялинку міста. 

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