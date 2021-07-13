Арсен Аваков подав у відставку: чим запам'ятався очільник МВС за 7,5 року на посаді

Арсен Аваков є досвідченим "старожилом" української політики, і в його біографії є багато яскравих моментів.

13 липня голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Аваков написав відповідну заяву про звільнення і подякував команді за роботу. Очікується, що відставку міністра внутрішніх справ Верховна Рада має розглянути в четверг, 15 липня.

Про те, як Арсен Аваков пройшов шлях від препаратора кафедри до очільника МВС - у матеріалі ТСН.ua.

Арсен Борисович Аваков народився 2 січня 1964 року у столиці Азербайджанської Республіки Баку. У дворічному віці, разом з родиною, він переїхав до України. У 1981-1982 роках працював препаратором кафедри "Автоматизовані системи управління" Харківського політехнічного інституту. У 1988 році закінчив цей самий інститут за фахом "Автоматизовані системи управління" за кваліфікацією інженер-системотехнік. У 1990-х роках Арсен Аваков був приватним підприємцем – йому належали АТ "Інвестор" та банк "Базис".

На посаді міністра внутрішніх справ Арсен Аваков працював при двох президентах - Порошенко та Зеленському. А за часів президента Ющенка Аваков керував Харківською ОДА. У 2013 році обіймав 118 місце в рейтингу "200 найбагатших людей України" маючи статок в 98,9 млн доларів.

Як Арсен Аваков прийшов в українську політику

До української політики Аваков прийшов разом з Віктором Ющенком. За часів Помаранчевої Революції 2004 року він був заступником керівника харківського штабу Ющенка. У 2005 році, після своєї перемоги, Віктор Ющенко призначив Авакова керівником Харківської обласної державної адміністрації.

Через два дні після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010-го року, Арсен Аваков подав у відставку з поста губернатора Харківської області. У квітні того ж року Аваков приєднався до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". У 2012 році проти Арсена Авакова, який на той момент перебував за кордоном, Генпрокуратурою України було порушено кримінальну справу. На прохання ГПУ Аваков був оголошений в розшук Інтерполу.

На чергових виборах до парламенту, які відбулися у 2012 році, Аваков став нардепом від ВО "Батьківщина" і заявив про намір повернутися до України. Арсен Аваков брав найактивнішу участь в Революції Гідності, зокрема він відповідав за інфраструктурні питання Євромайдану.

7,5 року Аваков був міністром внутрішніх справ: чим запам'ятався

Після завершення Революції Гідності, 22 лютого 2014 року (після відставки скандального Захарова) Арсен Аваков був призначений головою МВС України. На цій посаді він перебуває досі, адже заяву на звільнення Аваков подав сьогодні, 13 липня 2021 року. Тепер її повинна розглянути ВР. Так, Арсен Аваков займав посаду міністра внутрішніх справ майже 7,5 року, або 2 694 дні. Аваков протримався на посаді найдовше з усіх українських міністрів.

У своїй останній декларації Арсен Аваков задекларував 5,4 млн грн доходів, тоді як заощаджень його родина має на 2 млн доларів. Аваков також володіє двома квартирами в Харкові, одна з яких понад 657 кв. м, має ще одну квартиру в Чугуєві та кілька земельних ділянок. У столиці міністр живе в готелі.

Арсен Аваков запам'ятався українцям такими важливими кроками:

Реформа поліції. У 2014-м року стартувала кардинальна реформа МВС. Міліція змінила свою назву на поліцію . Була проведена переатестація співробітників. Створена патрульна поліція і кіберполіція, було створено новий поліцейський спецпідрозділ КОРД.

Національна гвардія України. Вона відтворена у 2014-му році, у зв'язку з початком війни на Донбасі і анексією Криму. Основою для Нацгвардії стали внутрішні війська МВС України і численні добровольці Майдану.

І декількома скандалами та подіями:

Скандал з Саакашвілі. У 2015 році Аваков кинув стакан з водою в тодішнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі в ході їхньої перепалки на засіданні Національної ради реформ.

Звинувачення Кернеса. 17 березня 2014 року тодішній (нині покійний) міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про погрози на свою адресу, і на адресу членів своєї сім'ї, за якими може стояти Арсен Аваков. Кернес також називав Авакова замовником замаху на нього.

Кримінальна справа в РФ. У 2014 році в Росії було порушено кримінальну справу проти Арсена Авакова. Його звинувачували в масових викраденнях, організації вбивств і використанні заборонених методів ведення бойових дій на Донбасі. Сам Аваков оцінив порушення кримінальної справи як "дуже високий бал за його дій проти путінського режиму".

Рюкзаки Авакова. Корупційний скандал, пов'язаний із закупівлею рюкзаків для підрозділів МВС, нібито за ціною в кілька разів вищою за ринкову.

Нагадаємо, після того, як голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня подав у відставку, з'явилися і перші прогнози щодо того, хто тепер очолить відомство. Зазначається, що будуть розглянуті нові кандидатури на місце міністра МВС і можливо інші кадрові перестановки.

Повне інтерв'ю глави МВС Арсена Авакова у "VIP з Наталією Мосейчук" Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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