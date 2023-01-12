Артилерія під Бахмутом отримала зброю від партнерів і новинку Укроборонпрому: ексклюзивні кадри захисту міста

Околиці Бахмута в артилерійському вогні, вибухи настільки потужні, що здригаються земля під ногами, навіть за кілометри від епіцентру.

Епіцентром протистоянь залишається відтинок фронту Соледар-Бахмут. У самому Соледарі вулиці міста щодня переходять із рук в руки між нашими армійцями і російськими вагнерівцями. Окупантам треба це місто, щоб відкрити дорогу на Бахмут, який невпинно нищить російська артилерія, йдеться в ТСН.

Промислове місто, яке забезпечувало сіллю всю Україну, Росія перетворює на випалену землю. Найзапекліші бої за Соледар не вщухають тиждень. Оточити місто і витіснити звідти українських десантників намагаються вагнерівці. Ціль ворога - не сам Соледар, а дорога через нього на головне місто цього відрізку фронту - Бахмут.

Східні та Південну частину Бахмута трощить артилерія ворога аж настільки, що здається небо над містом палає. Ворожа піхота штурмує українські позиції хвилями, по декілька разів на день.

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Відбиває атаки німецька панцергацбиця, а у сусідній лісосмузі радянська самохідка. Околиці Бахмута в артилерійському вогні, вибухи настільки потужні, що здригаються земля під ногами, навіть за кілометри від епіцентру.

Артилеристи підрозділу князя Данила Галицького для стримуючого вогню, мусять спочатку перевіри температуру снаряду. “Вимірюємо, щоб внести поправки по стрільбі. Тут треба градусник поставити у пороховий заряд, щоб знати точно”, - пояснюють бійці.

Тут відчуття , що з кожної лісосмуги щокілька хвилин лунає постріл. Боєприпасів відчутно побільшало у наших підрозділів, їх тепер геть не шкодують. “У нас побільше снарядів, побільше кабін артилерії, яка може контрбатарейнг працювати. Партнерської високоточної артилерії. Нам артилеристам, за моїм досвідом, під Бахмутом дуже суттєво легше”, - запевняє командир підрозділу.

Боєкомплект не лише з пакетів іноземної допомоги, є снаряди, які неабияк порадували артилеристів. “Новинка українського оборонпрому. Такі дефіцитні снаряди калібру 152 міліметри, які вже й росіяни шукають за кордоном, Україна почала виготовляти. І ось перші партії, вже на передовій”, - розповідають бійці.

Доводиться бійцям серед канонад артилерії слухати небо, росіяни постійно запускають ще й ударні дрони.

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