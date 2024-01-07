Артилерія в України та Росії: артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” розповів, яка різниця у якості та кількості

Українці підходять до виконання бойових завдань та підготовки людей більш якісно, каже військовий.

Російська армія однозначно має кількісну перевагу в артилерії. Однак у Збройних сил України краща якість.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас”.

“У них є певна кількість вмілих фахівців, і їх час від часу десь перекидають з одного напрямку на інший. Одна справа, коли артилерія працює якось хаотично або недостатньо прицільно, методичним вогнем, просто аби куди, щоб навести хаос. Інша — неймовірно якісна робота артилерії, коли чітко, прямо в ціль свою роботу роблять. У нас майже те саме відбувається”, — каже військовий.

За його словами, попри те, що українські військові мають менше засобів, вони підходять до виконання бойових завдань та підготовки людей більш якісно.

“Якщо говорити про артилерію, за наявності достатньої кількості боєприпасів, достатньо одного дрона, який просто буде проводити розвідку і коригування. І артилерія тоді витаптує все, що треба. Сказати війна чого зараз — дронів чи артилерії — та всього, людей. Вони дуже швидко закінчуються. У них кількісно, у нас якісно перевага. Вони лягають там пачками, по своїх же тілах топчуться, а в нас що не загибель, то це фахівець, боєць, який вартий чимало чого, який може накосити чимало ворогів”, — каже “Бас”.

Крім того, за словами військового, українці борються за життя один одного, а росіяни — ні.

“Вони борються за якогось міфічного Путіна і за пару рублів”, — розповів “Бас”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Ви хочете знову м’ясорубки під Києвом? Будьте мужиками! Артилерист “Вовків Да Вінчі” “Бас”

Читайте також: