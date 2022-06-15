Артилерією по цивільних: росіяни обстрілюють міста і села від Сєвєродонецька до Бахмута

Артилерією по цивільних: росіяни обстрілюють міста і села від Сєвєродонецька до Бахмута

У прифронтові українські міста та села десятками прилітають і вибухають важкі російські снаряди та ракети.

Російські окупанти влаштовують терор артилерією проти цивільних. А за підтримки авіації атакують військових збройних сил України. Росіяни кинули усі наявні ресурси на ділянку передової від Сєверодонецька до Бахмута.

Прифронтові міста й села там потерпають від щоденних ударів окупантів. На "нулі" наші воїни, докладаючи просто титанічних зусиль, стримують ворога. Щодоби вони десятками знищують бойову техніку рашистів та цілі підрозділи піхоти. І запевняють, що готуються до контрнаступу.

Про це йдеться в ТСН.

"З АГС обстрілюють і з міномета ообстрілюють. Мінометні обстріли і прицільні бувають, і неприцільні. Лягає близько від нашого місяця перебування", – розповідає військовослужбовець ЗСУ Руслан.

У прифронтові українські міста та села десятками прилітають і вибухають важкі російські снаряди та ракети. Наприкінці минулого тижня, російські "Гради" вдарили у бік Миколаївки – це зовсім поруч зі Слов'янськом.

Три реактивні ракети розірвалися за лічені метри від багатоквартирного будинку. І це та сама багатоповерхівка, куди рівно 8 років тому, у червні 2014-го, гатили з артилерії російські терористи.

Близько півночі, коли більшість людей вже спали, одразу у кількох районах Бахмута пролунало близько десятка дуже потужних розривів. Падали вікна, двері цілі шматки будинків та дахів.

Артилерією по цивільних! Росіяни обстрілюють міста і села від Сєвєродонецька до Бахмута

У Бахмуті розтрощило близько десятка будинків. Вибуховою хвилею зруйнувало гараж зі "швидкими". Величезна труба від однієї з реактивних ракет застрягла просто посеред перехрестя. Троє містян під час тієї атаки зазнали травм та поранень.

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За містом цілодобово у небо здіймається чорний дим. Вздовж всієї Бахмутської траси, до самого Лисичанська, тривають постійні ворожі артилерійські обстріли та авіаудари.

Можна скільки завгодно іронізувати або ж жартувати: куди росіяни витрачають свої дороговартісні авіаційні ракети і бомби. Але дійсність невблаганно доводить, що більш стратегічно важливого військового о'бєкту, ніж придорожний туалет, окупанти вигадати не можуть

Піхота рашистів, за підтримки артилерії, танків та авіації, за будь-яку ціну прагне захопити Бахмутську трасу. Та наші військові відповідають нищівним вогнем.

Українські реактивники цілять по скупченню ворожої техники. Авіація змушує піхоту окупантів відкочуватися назад.

У бік Сєвєродонецька, де нині одна із найпекельніших ділянок фронту, одна за одною, на підсилення, вирушають групи українських військових.

Українські військові твердять: єдина перевага, якою тепер користуються московити – необмежена кількість снарядів та техніки!

"Вони "герої", коли артилерією чи танками атакують нас. Да. А так – очі-в-очі – у нас велика перевага", – зазначає військовослужбовець ЗСУ Олександр.

І жаліти окупантів, зізнаються наші воїни, ніхто не збирається.

Раніше у Генштабі розповіли про бої в Сєвєродонецьку.

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