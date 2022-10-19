Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово: як ЗСУ тримають оборону під Бахмутом

Це чи не єдина ділянка фронту, де росіяни намагаються наступати на наші війська. Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово. Взяти Бахмут ворог намагається ще з літа та щоразу його плани зривають наші оборонці.

Як українська артилерія відбиває там ворожі атаки, у сюжеті ТСН розповіла кореспондентка Юлія Кирієнко.

Гроза російської піхоти і надія нашої - це українська артилерія, яка прикриває наших бійців в окопах, коли росіяни їх штурмують. Саме на ці машини сподіваються наші армійці. Тим часом росіяни вкотре намагаються прорвати шлях на Бахмутському напрямку. Відбивають їхню атаку спочатку наші реактивні системи, а потім підключаються і самохідки.

Лишень один такий "кабанчик", так жартома звуть артилеристи снаряди для самохідок, здатен знищити вщент ворожий бліндаж. А їх після ранкового бою тут десятки. Велетенські гільзи на землі, як доказ, що на цій ділянці фронту хід війни вирішує лише важка зброя.

У багнюці і маслі, яким змащують всередині машину, замизгані самі бійці. У полі від дощу сховатись можна лиш в броні. В ній і сплять всім екіпажем сидячи. Тісно і холодно, але надійно.

"Та холодно. Броня дуже сильно охолоджується, все мокре, сире, промерзає. Я гріюся, коли заряджаю снаряди. Гарячий чай нам привозять у термосах. Тим і гріємся. Більше нічим зігріватися", - говорить Сергій, який на бойових позиціях вже не один місяць.

Командує машиною двадцятирічний боєць Емануіл. Майже половину його життя в рідному Донецьку панує ворожий руський мір. Коли той прийшов в його дім, хлопець вирішив - піде служити в українську армію.

"Я у 2014 році у п'ятому класі був. У 18 років в армію пішов. Війна йде в країні - потрібно відбиватися", - зазначає Емануіл.

Кожен його постріл точно по ворогу. Він вираховує ціль дуже обережно, бо на окупованій Донеччині досі його рідня.

"Я сам з Донецька. Там вижив, тепер з Маріуполя вижив. Треба відбивати все і забирати своє. Я у 2014 році у Макіївці жив, потім до Маріуполя переїхав, а потім і його забрали, але все повернемо. Нормально", - наголошує боєць.

Українських артилеристів неабияк бояться росіяни. Все частіше по перехопленнях, що публікує розвідка в їхніх голосах страх, бо стріляє наша арта прицільно і вправно. Хлопці лиш сміються. Чи не цьому їх навчив ворог за стільки років війни. І дуже квапляться побільше його відтіснити, до того, як прийдуть холоди і сповільнять наступ української армії.

Нагадаємо, у Генштабі 19 жовтня повідомили, що російські окупанти і далі намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області.

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