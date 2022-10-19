Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово: як ЗСУ тримають оборону під Бахмутом

Бахмут усе дужче обстрілює ворожа артилерія.
Це чи не єдина ділянка фронту, де росіяни намагаються наступати на наші війська. Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово. Взяти Бахмут ворог намагається ще з літа та щоразу його плани зривають наші оборонці.
Як українська артилерія відбиває там ворожі атаки, у сюжеті ТСН розповіла кореспондентка Юлія Кирієнко.
Гроза російської піхоти і надія нашої - це українська артилерія, яка прикриває наших бійців в окопах, коли росіяни їх штурмують. Саме на ці машини сподіваються наші армійці. Тим часом росіяни вкотре намагаються прорвати шлях на Бахмутському напрямку. Відбивають їхню атаку спочатку наші реактивні системи, а потім підключаються і самохідки.
Лишень один такий "кабанчик", так жартома звуть артилеристи снаряди для самохідок, здатен знищити вщент ворожий бліндаж. А їх після ранкового бою тут десятки. Велетенські гільзи на землі, як доказ, що на цій ділянці фронту хід війни вирішує лише важка зброя.
У багнюці і маслі, яким змащують всередині машину, замизгані самі бійці. У полі від дощу сховатись можна лиш в броні. В ній і сплять всім екіпажем сидячи. Тісно і холодно, але надійно.
"Та холодно. Броня дуже сильно охолоджується, все мокре, сире, промерзає. Я гріюся, коли заряджаю снаряди. Гарячий чай нам привозять у термосах. Тим і гріємся. Більше нічим зігріватися", - говорить Сергій, який на бойових позиціях вже не один місяць.
Командує машиною двадцятирічний боєць Емануіл. Майже половину його життя в рідному Донецьку панує ворожий руський мір. Коли той прийшов в його дім, хлопець вирішив - піде служити в українську армію.
"Я у 2014 році у п'ятому класі був. У 18 років в армію пішов. Війна йде в країні - потрібно відбиватися", - зазначає Емануіл.
Кожен його постріл точно по ворогу. Він вираховує ціль дуже обережно, бо на окупованій Донеччині досі його рідня.
"Я сам з Донецька. Там вижив, тепер з Маріуполя вижив. Треба відбивати все і забирати своє. Я у 2014 році у Макіївці жив, потім до Маріуполя переїхав, а потім і його забрали, але все повернемо. Нормально", - наголошує боєць.
Українських артилеристів неабияк бояться росіяни. Все частіше по перехопленнях, що публікує розвідка в їхніх голосах страх, бо стріляє наша арта прицільно і вправно. Хлопці лиш сміються. Чи не цьому їх навчив ворог за стільки років війни. І дуже квапляться побільше його відтіснити, до того, як прийдуть холоди і сповільнять наступ української армії.
Нагадаємо, у Генштабі 19 жовтня повідомили, що російські окупанти і далі намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області.
Читайте також:
- "Налякані і психологічно зламані": в Херсоні перебувають 20 тисяч окупантів, і є суттєві проблеми з їхнім забезпеченням
- "Проти нас бореться непорозуміння": Арестович про потуги РФ щодо обстрілів об'єктів енергетики України
- "Пощастило, виграли джекпот": на Харківщині ЗСУ взяли в полон "мобіків", які встигли повоювати 2 дні (відео)