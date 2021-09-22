Артпростір у старому бюветі та притулок для тварин у закинутому кафе: як у Києві дають друге життя покинутим будівлям

Артпростір у старому бюветі та притулок для тварин у закинутому кафе: як у Києві дають друге життя покинутим будівлям

У колишньому кафе на Виноградарі працює перетримка для тварин - до моменту, поки песики чи котики не знайдуть собі нову родину.

Тоді як забудовники в українських містах знищують унікальні перлини архітектури, небайдужі люди намагаються дати друге життя покинутим будівлям, на які ніхто уваги не звертає.

Про такі приклади у Києві йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 22 вересня.

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У центрі столиці розташована будівля бювету "Джерело". Побудували його в 1980-ті роки. З 90-х бювет працював не на постійній основі через несправність насоса, іржаві труби та порушений режим експлуатації. У 2007 бювет закрили остаточно. 13 років він стояв і занепадав, аж поки на нього не звернули увагу художники й архітектори. Виявилося, що "Джерело" – немов "сліпа пляма": павільйон не має адреси, до нього не підведено ані електрику, ані воду. Тоді простір і вирішили відновлювати, першу виставку тут провели в жовтні 2020-го.

Проте днями "Джерело" знову переродилось. Тут відкрили цілодобовий артпростір, де кожні два тижні будуть відкривати нові виставки. Все - у відеоформаті на екранах. І так до листопада.

А ось ще один приклад на Виноградарі. У закинутому кафе відкрили центр для безпритульних тварин. Там працює їхня перетримка - до моменту, поки песики чи котики не знайдуть собі нову родину.

"Тобто - подивіться скільки класних прикладів, коли люди щось відновлюють, зберігають, а не руйнують. Закличу до цього всіх, а особливо великі будівельні фірми, які останнім часом все більше руйнують подібні об'єкти", - підсумовує журналіст "Сніданку" Антон Пшеничний.

Друге життя покинутим будівлям: як небайдужі використовують забуті архітектурні об'єкти

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