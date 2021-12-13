Асфальт настільки свіжий, що ще парує: провалля в центрі Києва вже залатали (відео)

Асфальт настільки свіжий, що ще парує: провалля в центрі Києва вже залатали (відео)

Нині автобуси та тролейбуси вже курсують у звичайному режимі.

У Києві поруч із Бессарабською площею на дорозі просто під час руху автомобілів, просів асфальт, а згодом і утворилася величезна яма.

Кияни зафільмували, як водії не встигають загальмувати та в’їжджають у вибоїну. А після - як ділянку дороги сміттєбаком та дерев'яною конструкцією огороджують перехожі. Минулося без потерпілих.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 13 грудня.

Надвечір повністю перекрили рух в напрямку Хрещатика. Утворився затор. Водії об’їжджали небезпечну ділянку прилеглими вулицями. Провалля аварійні служби пояснюють проривом на водогоні.

"Прорвало і підмило асфальт. Дорожне покриття до ранку плануємо зробити", - обіцяють дорожники.

І не підвели. Люди працювали усю ніч.

Як повідомляє журналіст ТСН, комунальники вже яму залатали та відновили асфальтне покриття.

Асфальт настільки свіжий, що ще парує.

Нині автобуси та тролейбуси вже курсують у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту через провал асфальту.

Новини Києва: поруч із Бессарабською площею утворилося провалля на дорозі

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