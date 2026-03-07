Асфальт зійшов разом із снігом: де в Україні найгірші дороги та чи ремонтуватимуть їх під час війни

Дороги в Україні / © ТСН

Ця зима стала справжнім вироком для українського асфальту. Сніг розтанув, оголивши мільйони квадратних вирв, через які водії масово втрачають колеса та гроші на СТО. Уряд уже виділив 10 мільярдів гривень із резервного фонду на терміновий ремонт.

Кореспонденти ТСН проїхалися найбільш проблемними маршрутами країни, щоб побачити масштаби лиха.

Найгірші дороги України: від Києва до Дніпра

Ситуація критична в усіх регіонах. Водії порівнюють нинішній стан покриття з «тертушкою для овочів».

Київ: Столицю накрила хвиля ям. На Троєщині (вул. Бальзака та Закревського) водії виїжджають на зустрічну, щоб об’їхати провалля. «Вже 15 тисяч витратив на ходову», — скаржаться кермувальники.

Траса Київ-Чоп: Одна з найголовніших артерій країни «світить» дірками. На узбіччях — ваговози з розірваними колесами та пошкодженими пневмоподушками.

Одещина: Якщо в місті ситуація терпима, то траса на Миколаїв — це катастрофа. Водії змушені їхати узбіччям, аби врятувати автівки.

Дніпро: Найгірша ситуація на мостах та віадуках. Вирви з'являються за одну ніч.

Погода в Україні: чому асфальт «розтанув»

У «Київавтодорі» винять аномальні погодні умови та вік доріг.

«Аномальні мінуси, крижаний дощ, часті переходи через нуль. Вода потрапляє в тріщини і розширюється, розриваючи покриття, яке вже вичерпало свій ресурс», — пояснюють дорожники.

Прифронтові дороги: ремонт під обстрілами

Окремий біль — Дніпропетровщина. Це прифронтова область, через яку щодня везуть поранених. Шляхи тут знищені не лише зимою, а й важкою технікою та прильотами.

Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр: «Дороги в прифронтових регіонах — це елемент військової логістики та евакуації. Ми будемо звертатися по додаткове фінансування, зокрема до комерційних банків, бо ресурсів Міноборони не вистачає».

На деяких ділянках за 25-30 км від фронту цивільні дорожники працювати вже не можуть — там «літає все, що може літати». Матеріали передають військовим спеціалістам, які латають дірки самотужки.

Ремонт доріг в Україні: коли чекати на результат

Уряд та «Укравтодор» поставили амбітні цілі:

Міжнародні траси (Київ-Одеса, Київ-Чоп): обіцяють привести до стану «без'ямковості» протягом півтора місяця. Київ: дорожники обіцяють суттєві зміни за 2-3 тижні. Спершу полагодять магістралі, потім — вулиці міського значення.

Проте є й проблеми: у «Київавтодорі» катастрофічний некомплект штату — з 3,5 тисяч посад вакантними залишаються близько тисячі. Крім того, якість «швидкого» ремонту викликає питання: часто асфальт сиплять просто у вологі ями без належної обробки.

