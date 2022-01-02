Аспірант з Франції заявив, що в Києві його зґвалтував священник

Аспірант з Франції заявив, що в Києві його зґвалтував священник

Іноземець написав заяву до поліції.

Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинувачує священника УПЦ Московського патріархату у згвалтуванні. Допис про інцидент він виклав у соцмережі.

Про це 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Власне чоловік приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався із священниками і паралельно читав лекції в Київському політехнічному.

Напередодні інциденту захворів на COVID. Коли стало зовсім зле, звернувся до знайомого священника Московського патріархату по допомогу. Той його запросив до себе. Нагодував, напоїв горілкою і вклав спати.

Коли хлопця розвезло і він вже не міг пручатися, батюшка ліг поруч і, за словами француза, зґвалтував його.

Аспірант із Франції звинувачує священника московського патріархату у згавалтуванні

ТСН звернулася за коментарем до УПЦ Московського патріархату. Там про інцидент поки що не чули, радять звертатись до поліції. Що, власне, потерпілий і зробив.

"Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - сказав речник УПЦ МП, архієписком Климент.

ТСН зв'язалася з Ніколя Імбером. Він розповів усе, що з ним сталося і підтвердив, що написав заяву до поліції Київської області.

Докладніше про секс-скандал – 3 січня у ТСН о 19:30.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.