Аспірант з Франції заявив, що в Києві його зґвалтував священник

Іноземець написав заяву до поліції.
Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинувачує священника УПЦ Московського патріархату у згвалтуванні. Допис про інцидент він виклав у соцмережі.
Про це 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Власне чоловік приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався із священниками і паралельно читав лекції в Київському політехнічному.
Напередодні інциденту захворів на COVID. Коли стало зовсім зле, звернувся до знайомого священника Московського патріархату по допомогу. Той його запросив до себе. Нагодував, напоїв горілкою і вклав спати.
Коли хлопця розвезло і він вже не міг пручатися, батюшка ліг поруч і, за словами француза, зґвалтував його.
ТСН звернулася за коментарем до УПЦ Московського патріархату. Там про інцидент поки що не чули, радять звертатись до поліції. Що, власне, потерпілий і зробив.
"Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - сказав речник УПЦ МП, архієписком Климент.
ТСН зв'язалася з Ніколя Імбером. Він розповів усе, що з ним сталося і підтвердив, що написав заяву до поліції Київської області.
Докладніше про секс-скандал – 3 січня у ТСН о 19:30.
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