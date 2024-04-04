Астролог назвав конкретний місяць закінчення війни в Україні: чого чекати на фронті

Вже в цьому році може завершитись активна фаза війни, чи буде цьому передувати великий наступ росіян та чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні – про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог Олексій Кириченко.



Новину про можливий наступ окупантів Олексій Кириченко, спираючись на свої астрологічні дослідження, коментує так: "Те, що говориться на далеке майбутне, починаючи з 20 березня по 25 квітня – з великою ймовірністю не справдиться. Зараз ретроградний Меркурій, а це означає, що те, про що говориться - воно в майбутне не йде, а залишається в минулому. Приклад: минулого разу ретроградний Меркурій був в грудні, дуже жваво обговорювали законопроєкт про мобілізацію, але його так і не прийняли. Якщо приймуть, то він буде дуже сильно змінений. Абсолютно така ж сама схема з наступом, про який зараз говорять. Ситуація зміниться".

До цього астролог додає наступне: "На початку війни Юпітер був в Овні, тому захоплювали території швидко і звільняли швидко. Приклад тому – Слобожанська операція на Харківському напрямку. Потім, з червня 2023 року до цього травня Юпітер, який означає експансію, в Тельці, і звільнення і захоплення відбуваються дуже повільно".

Крім цього, Олексій Кириченко зауважує: "Я це прогнозував рік тому, казав, що українці не просунуться аж до Азовського моря. І росіяни теж не можуть швидко просуватись. З червня Юпітер заходить в знак Близнюків. Цей знак означає "близько". Тобто якщо і говорити про якусь експансію, то вона буде розрахована не на далекі відстані, а на близькі, локальні".

Чи завдасть путінська армія ядерного удару по Україні

"Це дуже просте запитання. Я на нього впевнено відповідаю, що ні. Час від часу підсилювалось залякування ядерним ударом. Майже завжди, коли це було (залякування – Ред.), була підкреслена позиція планети Плутон. Саме вона пов’язана з темою атома та ядерних ударів. Зараз, починаючи з весни, він не виражений. Я думаю, що навіть залякувати цим не дуже будуть", - каже астролог.

Коли закінчиться війна

На питання, яке хвилює всіх українців, Олексій Кириченко відповідає, називаючи конкретні місяці.

"За моїми прогнозами, інтенсивність згортання війни велика і вона набуває сили з цієї весни. Не планується розгортання війни. До літа 2025 року, допоки планети в знакі Риб, дуже багато процесів будуть відбуватись плавно. В травні цього року буде один з етапів плавного закінчення війни. Скоріш за все, зменшиться військова ескалація, скоріш за все домовляться не бомбардувати міста, не робити наступи. В своїх прогнозах я це назвав закінченням гарячої фази війни і початком статичної. Не домовляться про деокупацію, але будуть якісь домовленості, які будуть означати певну деескалацію в травні. А восени це буде підкріплено перемовинами. Це співпадає з тією тезою, що я не прогнозую влітку наступів", - каже астролог.

Раніше повідомлялось про те, що астролог Влад Росс назвав рік завершення війни.

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