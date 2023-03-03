Астролог озвучив оптимістичне передбачення, коли закінчиться війна: "Питання Криму буде вирішено"

Астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян розповів, коли закінчиться гостра фаза війни і що буде з Донбасом.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

"Війна має закінчитися в середині або наприкінці травня поточного року. Але мається на увазі найгарячіша її фаза. Питання стосовно так званих "ДНР" та "ЛНР" можуть стояти ще довго — до 4-6 років. Мова йде не про певні воєнні ескалації, а, скоріш за все, про особливий статус. З Кримом питання вирішиться швидше — вже в цьому році", - сказав астролог.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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