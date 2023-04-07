Астролог прогнозує "щось приголомшливе" у квітні: "Влада Путіна тріщатиме по швах"

Росс заявив, що після дня народження Гітлера в України є всі шанси "знищити цей московський голий фашизм".

Які сюрпризи чекають на Україну від західних партнерів та коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ – свій прогноз озвучив відомий астролог Влад Росс.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський побував у Польщі, де зустрівся з тамтешнім лідером Анджеєм Дудою. За результатами зустрічі Дуда поставив крапку у питанні МіГів для України. Літаки будуть. Інші країни Заходу теж не уповільнюють темпів надання допомоги.

"Найголовніше, що зустріч Зеленського та Дуди говорить про те, що відроджується Річ Посполита, Велике князівство Литовське, яке тягнулося від Балтійського до Чорного моря, де нині розташована Одеса. Була потужна держава, яка боролася з Московією. Був Лжедмитрій, який навіть завоював свого часу Москву. Московити були фактично у рабстві Литовського князівства. Зараз відроджується ця державність", – переконаний астролог.

"Польща, Україна та Литва ­– це майбутня потужна держава, яка буде одним цілим у Європейському Союзі. У нас буде потужна східна складова", – віщує Росс.

Він додав, що Зеленському потрібно було приїхати до Дуди, щоб насамкінець вирішувати подальшу взаємодію.

Контрнаступ

Астролог також заявив, що зараз розгортається "важлива ситуація перед наступом", який не розпочнеться раніше Великодня (16 квітня).

"В день народження Гітлера 20 квітня відбудеться сонячне затемнення, тому є всі шанси знищити цей московський голий фашизм, який ворог розповсюджує на території нашої країни. Затемнення впливає на розум усіх людей світу. Після нього зазвичай відбуваються техногенні катастрофи, землетруси тощо. Але це чудовий час для повернення своїх земель", – зазначив Росс.

Він додав, що в період ретроградного Меркурія добре відновлювати зв’язки, повертати кохану людину та українські землі.

"Тому наступ почнеться після 20 квітня. Влада Путіна тріщатиме по швах. Я бачу потужний наступ, неочікуваний", – віщує астролог.

"Головний наступ буде відбуватися на Волноваху. Також є можливість оточення всього цього анклаву з боку РФ. Не виключаю, що буде напад на Луганську область. П’ять можливих напрямків захоплення територій, які ми втратили. Але під час ретроградного Меркурія ми все можемо повернути. Буде щось приголомшливе, особливо в травні", – попередив Росс.

Нагадаємо, тарологиня Ірина Клевер прогнозує, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться до літа. Військові вже готові, просто чекають на слушний момент.

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