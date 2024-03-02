Астролог розповів про плани РФ захопити велике місто і назвав рік перемоги України

Головне завдання ФСБ Росії – захопити Харків. Росіяни мріють про це зараз. У Кремлі після фейкових виборів можуть або оголосити мобілізацію, або запропонувати більше грошей.

Про це у коментарі для ТСН.ua розповів астролог вищої категорії Влад Росс.

"Харків для них дуже важливий – як східна столиця так званої "Новоросії. Звергнення наступного міста – це може бути Куп’янськ. Це вони можуть розцінювати як можливість "приєднати" Харківську область, як можливість підібратись до Харкова. Складна ситуація може спостерігатись не тільки там, а й в Запорізькій області. Але Харків – це їхнє головне завдання", - каже астролог.

За словами Влада Росса, також є загроза для Вугледара.

Астролог каже про можливе звергнення влади в Кремлі.

"Але місячне затемнення 25 березня, а потім сонячне, яке відбудеться 8 квітня, можуть передвіщати неочікуване звергнення влади в Кремлі. Одразу після виборів може розпочатись підкилимна боротьба за владу. Може розпочатись який "хрестовий похід" на Москву, як це було з Пригожиним. Черговий похід на Москву або переворот можуть статись в квітні-травні, коли білий місяць поєднається з Ураном та Юпітером в знаки України – Тільці. Білий місяць – це щастя, блага звістка, Уран – це неочікуваний поворот подій", - додає Влад Росс.



На думку астролога, ситуація на фронті в Україні може залишатись складною аж до квітня.

"На межі завісання над прірвою та розвалу фронта ми можем перебувати в березні. Не виключається руйнування наших захисних споруд. Може бути неочікуваний прорив, тому молимось. У квітні нам можуть дати стільки зброї, що стане зрозуміло – цю війну ми не програємо остаточно. Але треба дочекатись квітня. За всіма розкладами, допомога нам буде. Головне, нам вистояти в цьому році", - каже Влад Росс.

За його словами, перемога України буде 2025 року, за умови, якщо Дональд Трамп не стане президентом США.

"Зірки схиляються до того, що в нього буде програш в якомусь важливому суді", - резюмував Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію: "Хай так і буде".

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