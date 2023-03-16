Астролог Влад Росс назвав конкретний час, коли Україна отримає літаки F-16

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, коли Україна зможе отримати сучасні винищувачі.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми почуємо про це найближчим часом. Точка біфуркації — це те, що сталося в нашому небі днями, коли був збитий американський БПЛА. Я думаю, що це буде "дзвіночком" до надходження не тільки з Чехії якихось літаків, але це говорить і про те, що в нас будуть F-15, F-16. І взагалі у нас буде потужний наступ, який буде підтримано американськими літаками. А те, що наші пілоти вже давно літають на F-15, F-16 — інсайдерська інформація", - сказав астролог.

Влад Росс вважає, що Україна найближчим часом все ж зможе отримати літаки. Ймовірно це станеться наприкінці квітня або на початку травня.

"Літаки знаходяться на авіабазах в Румунії та Польщі і вони будуть підтримувати наш наступ на РФ цієї весни. Весна ключова, будуть затемнення і в затемненнях все вирішиться. Це проміжок між 20 квітня і 5 травня. Юпітер переходить в зодіакальний знак Тельців. Юпітер — це перемога, а Телець — Україна. Всередині травня, я думаю, ми всі зрозуміємо, що є переможцями цього протистояння", - сказав астролог.

Нагадаємо, раніше Влад Росс спрогнозував, чи буде повторний напад з Білорусі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: