Астрологи побачили, коли закінчиться війна: чого очікувати українцям

Найактуальніше питання в Україні — коли перемога і коли Росія піде геть. На це питання рідко беруться відповідати чиновники та військові зі зрозумілих причин, але люди однаково хочуть чути відповідь, тож нерідко звертаються за відповідями до астрологів, тарологів і мольфарів. Цього разу астрологи назвали конкретні місяці і що та коли буде відбуватися.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Про ядерний удар та активну фазу війни

Вже цього року може завершитись активна фаза війни, чи буде цьому передувати великий наступ росіян та чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні — про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог Олексій Кириченко.

“Це дуже просте запитання. Я на нього впевнено відповідаю, що ні. Час від часу підсилювалось залякування ядерним ударом. Майже завжди, коли це було залякування, була підкреслена позиція планети Плутон. Саме вона пов’язана з темою атома та ядерних ударів. Зараз, починаючи з весни, він не виражений. Я думаю, що навіть залякувати цим не дуже будуть”, — зазначив він.

А от на запитання, яке хвилює всіх українців, коли закінчиться війна, Олексій Кириченко відповідає, називаючи навіть конкретні місяці.

“За моїми прогнозами, інтенсивність згортання війни велика і вона набуває сили з цієї весни. Не планується розгортання війни. До літа 2025 року, допоки планети в знакі Риб, дуже багато процесів будуть відбуватись плавно. В травні цього року буде один з етапів плавного закінчення війни. Скоріш за все, зменшиться військова ескалація, скоріш за все домовляться не бомбардувати міста, не робити наступи. В своїх прогнозах я це назвав закінченням гарячої фази війни і початком статичної. Не домовляться про деокупацію, але будуть якісь домовленості, які будуть означати певну деескалацію в травні. А восени це буде підкріплено перемовинами. Це співпадає з тією тезою, що я не прогнозую влітку наступів”, — сказав астролог.

Прогноз на травень

Крім цього, свої прогнози зробили й астрологи Анна та Олексій Суханови, в яких йдеться про те, що відбуватиметься у травні 2024 року. Про це пише УНІАН. Прогноз на травень від астрологів досить оптимістичний. Вони починають його словами з гімну України.

“"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...". Ці рядки з гімну прямо і побічно говорять нам про те, що найближчим часом відбуватиметься в Україні. 17 травня в Україні починається сприятливий підперіод Сонця, який, на наш погляд, закінчить цю війну перемогою України. Він триватиме з 17 травня 2024 року до 5 березня 2025 року. 17 травня 2024 року в Україні закінчується складний підперіод, який астрологічно тривав із 16 вересня 2021 року. Новий підперіод Сонця в гороскопі української держави на енергетичному плані прибирає сферу ворогів і проблем у натальній карті України, можна навіть сказати, що він її випалює. Паралельно з цим астрологічним підперіодом за основною картою України йтимуть сприятливі астрологічні періоди за річною картою України, які змінюватимуть один одного практично до кінця 2024 року”, — вважають астрологи.

Прогноз від математиків

І насправді прогнозів в Мережі безліч. За останні місяці багато хто брався прогнозувати майбутнє. Навіть експерти-математики спробували вирахувати дату закінчення війни в Україні. Для цього зібрали дані зі ЗМІ, підняли історію, залучили колег-політиків, математиків, і всі дані, які змогли охопити, піддали математичному аналізу.

Перше, за що взялися — обчислювати середню тривалість війн у 21 столітті. Потім фокусувалися лише на періоді після Другої світової. Війн багато, але звернули особливу увагу на тривалість збройної агресії саме за участі Росії. Циклічність історичних подій нікуди ж не дівається. Ще на початку 24-го року російський математик-“пророк” заявив, коли закінчиться війна в Україні, і навіть назвав переможним рік — 2025-й. Таке передбачення зробив математик-історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам він був здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до цього раніше за нього.

Як вирахували?

Далі Кваша зазначив, що до цього потрібно додати 24 роки, разом — 17+24 виходить 41. 1941 — Велика вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року.

Аналітичний прогноз

Інші аналітики в програмі “Наратив” 5-го каналу взялися обраховувати війни за участі Росії з 1991 року, а також проаналізували втрати окупантів, заяви лідерів різних країн світу і ще низку спливаючих факторів. І зробили прогноз, чи буде ядерний удар.

Скільки ще витримає російська економіка?

А економічна журналістка Лілія Вашатко припустила, скільки ще Росія зможе фінансувати війну. Зараз витрати на утримання армії, атак і ведення боїв нині зросли до ста мільярдів доларів.

Як робили аналіз?

А щоб докопатися до дати закінчення війни, аналітики розібрали усі офіційні та неофіційні заяви у ЗМІ, спецслужб, чиновників, міжнародних організацій, лідерів думок. Усіх, хто давав прогнози щодо тривалості війни, ще й ось, до якого висновку дійшли.

Головне — віра

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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