Астрологиня попередила про застосування ядерної зброї 2024 року: “Вірогідність найбільша”

2024 рік буде нелегким для України та всього світу. Влітку може закінчитися активна фаза війни, яку розв’язала Росія. Водночас цього року найбільша вірогідність застосування ядерної зброї. Втім, Україна зможе отримати новий шлях вже в лютому 2025 року.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла ведична астрологиня Ольга Барк.

“Весна буде непростою для України. Багато змін у світі затьмарять проблеми українців і нам треба буде докладати зусиль самостійно. Якщо розглядати карту України, ми бачимо, що будинок фінансів прекрасний. Це каже про те, що в нас достатньо ресурсів всередині країни і саме час це зрозуміти. Адже неможливо весь час бігати по світу з простягнутою рукою”, — вважає астрологиня.

З 1 травня Юпітер перейде в знак тільця. Для України, за словами астрологині, це прекрасний час змін.

“Починаючи від законів, які дадуть цивільним та військовим нове дихання. Час зробити висновки і комусь пробачити, а когось позбутись і це без сумнівів відбудеться — важливі зміни стануться в керівництві України, Росії та США від 1 травня 2024 року. Венера протягом всього року буде себе прекрасно почувати. Це дає підказку на жінок — вони будуть мати великий вплив на ситуацію у світі”, — вважає Ольга Барк.

За словами астрологині, цього року існує найбільша вірогідність застосування ядерної зброї. Якщо таке все ж таки відбудеться, наслідки відчує уся планета.



“Якщо минулі роки я впевнено говорила про ядерні моменти — зараз ні. На жаль, цього року є найбільша вірогідність застосування ядерної зброї. Це може бути як випадковий вибух від невміння з нею поводитись, так і її знищення. Територіально небезпечні зони завжди там, де відбуваються затемнення. Україна в них не входить, можливо, тільки кордони. Але якщо все ж таки щось відбудеться, понесе наслідки вся планета”, — розповіла Ольга Барк.

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Затемнення Сонця 8 квітня, за словами астрологині, принесе зміни для США, можливо, для їхніх територій. Це вплине і на Україну. Від 1 травня буде ставати легше і ми можемо отримати колосальну військову підтримку інших країн, каже Ольга Барк.

“Юпітер буде аспектувати десятий будинок, який дасть фінансову допомогу та розвиток для країни. І наш натальний Марс каже: не виключення, що нарешті для України буде не тільки захист словами, а і “руками” інших країн. Аспект на дванадцятий будинок і водяний знак нарешті дає надію, що порти та води України будуть вільні, а може і їхні території повернуться. А ось ворожі портові міста будуть горіти. Аспект на другий будинок дасть прекрасний врожай, а з ним і покращення економіки”, — розповіла Ольга Барк.

За літній період, за словами астрологині, слід багато зробити і не гаяти безцінний час.

“29 червня Сатурн перейде в ретроградний рух по третьому будинку і почнуть формуватися домовленості між країнами. Скоріше за все, з новими лідерами та за новими правилами. До 15 листопада все це продовжиться, але буде призупинено, як і, скоріше за все, активна фаза війни вже вліку. Та результату чіткого не буде. І тільки сформувавши правильні закони та домовленості між країнами, Україна зможе отримати новий шлях вже від лютого 2025 року”, — розповіла Ольга Барк.

Вона наголосила, що астрологія не є віщуванням.

“Це рекомендації як слід діяти, щоб отримати найкращий результат з реальних обставин, а дії вже залежать від кожного. Для змін потрібне бажання”, — каже Ольга Барк.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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