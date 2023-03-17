Астрологиня попередила українців про низку небезпек до кінця березня: в які дати

Вона віщує, що кінець березня буде доволі напруженим, "але тут з нами відбуватимуться і кармічні події".

На війні в Україні можливе загострення до кінця березня, і Росія може знову влаштувати ракетні удари по мирних містах.

Такий прогноз в інтерв’ю ТСН.ua дала астрологиня Альбіна Пономаренко.

"26 березня є напружений вплив, він стосується Плутона. Плутон – це Схід. Стосовно гороскопу ми бачимо небо, тобто можуть бути масовані ракетні обстріли, може бути небезпека з моря, а також інформаційна небезпека – плітки, інформаційні вкиди", – віщує астрологиня.

Вона зазначила, що також "бачить формули вибухів".

"Можуть бути вибухи, пожежі. Тому дні з 24 по 26 березня можуть бути небезпечними з усіх сторін", – попередила Пономаренко.

Водночас вона прогнозує полегшення 27 березня.

"Якщо та провокація відбудеться, то у нас буде ще один важіль на міжнародній арені заявити голосно про те, що нам потрібне відповідне озброєння і техніка для того, щоб закінчити цю війну", – розповіла астрологиня.

Віна попередила, що кінець березня буде доволі напружений, "але тут з нами відбуватимуться і кармічні події".

"Ми маємо рухатися вперед і будемо рухатися вперед, але через боротьбу", – зауважила Пономаренко.

"Певні загострення на фронті будуть і це очевидно. Це може стосуватися також і судової системи, певних законів, наших принципів. Тобто Україна має бути сильною, міцною, голосно заявляти про себе, боротися з корупцією, ворогів всередині України ми маємо здолати самі", – резюмувала астрологиня.

Нагадаємо, за прогнозом екстрасенса Валерія Шатиловича, Росія до кінця березня може влаштувати ще два масовані ракетні удари по Україні.

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