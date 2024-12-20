Атака балістикою по Києву: експерти назвали ймовірні цілі й можливості Путіна до Нового року

Після ранкової ракетної атаки путінської армії по Києву та появи інформації про можливий запуск міжконтинентальної ракети, яку в Росії називають "Орєшнік", військові експерти не виключили повторення ситуації найближчим часом.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, цього разу відбувся черговий терор цивільного населення.

"Причому, дороговартісний терор. Тим не менш, ворог готовий йти на таке, щоб відзвітувати — мовляв, є виклик, на який було відповідним чином зреаговано. Президентом України дана відповідна оцінка президенту Росії. Вона така, що є реальністю", — каже Селезньов.

До цього він додає, що найближчим часом, а саме до кінця місяця та року, можливі нові обстріли України.

"У ворога є близько півтори тисячі ракет. Плюс до того — продовжується виробництво ракет. Тому говорити про вихолощування ворожих ресурсів не варто. Вони мають ракети і, звісно, будуть їх застосовувати. Також не варто орієнтуватись на якісь дати в плані застосування атак. Варто орієнтуватись на інформаційну обізнаність росіян щодо наших об’єктів", — попереджає Селезньов.

На його думку, ворог, наносячи удари, ймовірно використовує інформацію радянських часів, 70-х років, поцілюючи ракетами по тим локаціям, де колись були військові об’єкти.

"Але до росіян не доходить, що певні військові об’єкти розміщені вже не там, куди вони спрямовуюють свої ракети", — резюмує Селезньов.

Військовий експерт Роман Світан не виключає, що сьогодні зранку була пробна дуель, про яку Путін заявив вчора на своїй "Прямій лінії".

"Путін або його двійник заявив, а зранку відпрацювали балістикою. Крилаті ракети не запускали, тому що вони для нас дуже легка ціль. Це не остання атака, Путін може повторювати удари, використовуючи ті балістичні ракети, які є в наявності. У росіян їх зараз більше 500. Вони базуються на землі, під землею, під водою. Такі удари, який відбувся сьогодні, путінська армія може повторювати дуже часто. Думаю, що можуть повторити удар до нового року по містам з компактним проживанням населення. Путіну треба картинка, тому що він розуміє — нанести поразку українській армії наявною кількістю ракет він не може. Оптимальний варіант для нього — удар по столиці, про що він казав вчора", — каже Світан.

Росіяни вгатили балістикою по Києву - наслідки шокують

Раніше повідомлялось про те, що російські війська вдарили балістичними ракетами по Києву.

Читайте також: