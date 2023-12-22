Атака дронами на Київ: які наслідки ударів і що кажуть потерпілі (фото, відео)

За останні шість днів лише на Київ росіяни вже втретє запустили безпілотники. Один із них пошкодив горішні поверхи багатоповерхівки. Це сталося в сотні метрів від будинку, в який у перші дні повномасштабного вторгнення влучила російська ракета.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

У Києві вночі окупанти атакували дронами багатоповерхівку. Жителі будинку Вадим із Марією вже встигли все прибрати. Їхня квартира саме з того боку, куди влучив дрон.

"Ми були вдома, але зовсім в іншому крилі", - розповідають люди.

Через російський дрон у багатоповерхівці пошкоджений дах і квартири на горішніх поверхах. У трьох - часткове руйнування стін, ще в трьох - вибиті вікна.

Наслідки атаки на Київ

У цьому ж будинку мешкає й телеведучий марафону "Єдині новини" Андрій Ковальський із дружиною й двома дітьми.

"Назарчик і Полінка вже спали. Я була тут у залі і почула страшенний гуркіт, побачила реально, що на нашу квартиру летить "Шахед". Звук посилювався, я зрозуміла, шо він таки сюди летить", - згадує потерпіла Тетяна Хитрик.

Врятувалася, каже, завдяки тому, що перебігла в кімнату сина. Тоді пролунав вибух. Жінка каже, що її родина дивом вижила і вони і досі не можуть усвідомити того, що сталось.

Наслідки атаки на Київ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Пережите не усвідомлюють і досі! Мешканці будинку, куди влучив дрон, пригадали жах події

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 22 грудня влаштували масовану атаку безпілотниками по Україні. Уламки збитих дронів упали в трьох районах Києва, завдавши руйнувань. Так, без квартири залишився відомий ведучий телеканалу ICTV і телемарафону Андрій Ковальский.

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