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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Москву: що відомо про обстріл РФ та які наслідки (відео)

Масована атака українських дронів на територію Росії: у Московській області пролунали вибухи на стратегічних заводах у Дубні, зупинено роботу летовищ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Атака українських дронів

Атака українських дронів / © ТСН

Вибуховий ранок на Росії. Дрони з України долетіли до Московської області. У російській столиці роботу зупиняли усі летовища. А мер Москви заявив, що масована атака тривала з 4-ї ранку, і переконував, що ППО усе збила.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Міноборони РФ відзвітували — знешкоджено 419 дронів над 19 регіонами. А от куди саме прилетіло — російська влада традиційно замовчує.

Утім, завдяки численним відео самих росіян, аналітики OSINT чітко визначили: у місті Дубна пролунало кілька потужних вибухів. Ймовірно, було атаковано Центр космічного зв’язку. Там же розташований завод «Кронштадт», що масово виробляє дрони, та ракетний завод «Радуга», де окупанти виготовляють ракети Х-101, Х-555 та Х-59. Ці об’єкти вже були під атакою раніше. Також вибухи і великі пожежі наразі фіксують у Єгор’євську, Тулі, Рязані та Новоросійську.

Десятки опублікованих відео із промовистими коментарями росіян доводять: схоже, до звуків вибухів та польотів наших дронів вони починають поступово звикати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 30 червня | ТЕР@КТ у Монако! Рої ДРОНІВ на МОСКВУ! 40-градусна СПЕКА

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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