Атака дронів на Тернопіль: які наслідки ударів і чи є у місті світло (фото, відео)

Ворожі безпілотники вразили енергетичний об'єкт на Тернопільщині. Після удару було знеструмлено понад 70 відсотків населених пунктів області. В Тернополі не було світла і води, зупинилися ліфти та електротранспорт.

Про ситуацію у Тернополі розповіла кореспондентка ТСН Світлана Павук.

Критичну інфраструктуру Тернополя уже заживлено, усі котельні міста відновили роботу, на маршрути почали виїжджати тролейбуси. Ліфти у багатоповерхівках вирішено поки не вмикати. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі. Але через нестачу електроенергії, обленерго впроваджує нові графіки вимкнення світла для трьох мікрорайонів міста.

Тернопіль

"Максимально здійснена перекомутація мереж, залучена підтримка від наших сусідів, сусідніх електромереж і станом на зараз всі підстанції напруги заживлені, відповідно від цих підстанцій заживлено всі об'єкти критичної інфраструктури", - каже Андрій Лещук , технічний директор АТ "Тернопільобенерго".

Енергетики працюють над повним відновленням електропостачання Тернополя. З'явилася вода у кранах та працює каналізаційна мережа. Тепло подається з котелень, які працюють на генераторах. За словами міського голови, година роботи міста на генераторах - це чотири тонни дизельного пального.

"На даний час вода подається повноцінно , каналізація працює повноцінно. Теплопостачання - частина котелень працює від звичайного електроживлення, частина - далі продовжує роботу від резервних генераторів", - каже Сергій Надал, міський голова Тернополя.



Під час нічної атаки Тернополя силами ППО було збито три ворожі безпілотники. Проте інші досягли своїх цілей. Через повторні атаки пожежу на енергооб'єкті не вдалося загасити відразу, бо довелося відводити людей і техніку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 27 листопада. Перемир'я на Близькому Сході! Наступ росіян! ТЦК проти ДБР!

Нагадаємо, 26 листопада армія РФ поцілила дронами в об'єкт енергетичної інфраструктури. Через російську атаку жителі Тернопільщини матимуть світло лише кілька годин на добу.

Читайте також: