Атака на американське підприємство на Закарпатті: нові подробиці російського удару

Наслідки атаки по Мукачеву / © Закарпатська обласна державна адміністрація

Уже 23 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу окупантами Закарпаття. Більшість лікується амбулаторно, в лікарні — шестеро. Масштабну пожежу рятувальники гасять і досі. Напередодні двома крилатими ракетами росіяни поцілили в американське підприємство в Мукачеві. Завод цивільний — про жодне військове виробництво не йдеться, запевняють його працівники та керівництво ОВА. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували Закарпаття двічі. Вперше поцілили по підстанції у Воловці 2022 року. Цього разу — по двох населених пунктах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Після обстрілу на підприємстві рахують збитки та розглядають можливість відновити роботу. Воно було стратегічним для області. Цього року сплатило майже 300 мільйонів гривень податків. Тим часом його працівники вже розуміють — вони залишилися без роботи, принаймні на деякий час.

Ворог влучив двома «Калібрами» по заводу з американськими інвестиціями. Тут виробляють побутову техніку, кавомашини зокрема. Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер розповів ТСН, що вони вже звернулися до Дональда Трампа з вимогою гарантувати безпеку для нашої країни загалом та американського бізнесу тут зокрема.

«Це йшло на експорт. Подивіться, це все, ці кавомашини, написано „Made in Ukraine“, вироблялися ось тут, у Мукачеві. Росія б’є по американському бізнесу в Україні, і дуже важливо, щоб президент Трамп це побачив. Тут — Закарпаття, ми завжди вважали, що це було одне з найбезпечніших місць України», — каже Андрій Гундер.

До кордону з Євросоюзом звідси менше пів сотні кілометрів. Тут живе потужна угорська діаспора, і досі російська зброя не долітала сюди жодного разу. Журналісти з Угорщини приїжджають на власні очі побачити наслідки «прильоту».

Пошкоджено не лише саме підприємство, найгірше — постраждали люди. На зараз їхня кількість зросла вже до 23 — потерпілі зверталися до лікарні впродовж усього дня, відходячи від пережитого жаху. Але жертв, припускають, могло бути значно більше — перша ракета поцілила в порожнє складське приміщення. Тож люди, які працювали на заводі, мали кілька хвилин, щоб сховатися до укриття.

Одразу після удару на місці влучання виникла масштабна пожежа. Палало на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. Влада закликала місцевих зачиняти вікна й без зайвої потреби не виходити на вулицю, адже продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Щобб загасити полум’я, рятувальникам знадобилося кілька годин.

Знищити українську економіку, підірвавши довіру іноземних інвесторів, було основною метою цього ракетного удару, вважають в ОВА.

«У них зараз нічого немає, ми знайдемо їм приміщення для офісу, чекаємо. Також будуть обговорюватися питання про людей, які залишилися майже без роботи, про фірму, підприємство, яке терміново має знайти місце, де розробити свої виробничі потужності, і саме цими питаннями ми будемо займатися, і це все на контролі, будемо подавати на компенсацію державного бюджету, і це, найімовірніше, буде через програму, зроблену в Україні», — каже голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Шахед» також впав в одному з сіл Хустського району. За словами очільника ОВА, є припущення, що в нього просто закінчилося пальне. Люди не постраждали. Але пошкоджено господарську будівлю, лінію електропередач і вибито вікна в житловому будинку.

