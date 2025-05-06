Атака на "Барабашово" у Харкові: що залишилось від ринку після "прильоту" (фото, відео)

Наслідок обстрілу ринку Барабашово / © ТСН

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Росіяни вночі влаштували масований наліт дронів на Харків. Атакували одразу чотири райони міста. Цього разу «денацифікувати» намагалися житлові будинки, ресторан та найбільший ринок міста — «Барабашово». Там понівечені павільйони із одягом, взуттям, господарський крамом. Повністю знищено близько 90 яток, ще стільки ж понівечено.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Росіяни атакували найбільший ринок Харкова — «Барабашове». Саме сюди вночі влучив один із російських ударних дронів. Від вибуху зайнялася масштабна пожежа — вогонь охопив десятки торговельних павільйонів. Полум’я було видно за кілька кілометрів.

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На ринку все поруйноване та чорне. У повітрі стоїть запах гару, над обгорілими конструкціями павільйонів досі дим. На місці працюють рятувальники та комунальники. Частину ринку знищено вщент. Вогонь понівечив десятки контейнерів із товаром.

Наслідки обстрілу ринку “Балабашово” / © ТСН

«Ми відкрилися лише на початку квітня, а тепер все — немає магазину! У мене був хороший фірмовий магазин з якісним товаром. Все — немає! Якщо росіяни думають, що ми злякалися, то це не так. Ми непереможні!», — каже власник магазину Денис.

Рятувальники розбирають завали і гасять конструкції. Паралельно підприємці намагаються оцінити збитки, рятувати тут вже нема чого, товар знищено.

«Вигоріло повністю три блоки. Це близько 90 магазинів. Пошкоджено ще близько 90 магазинів — це вибиті вікна, ролети, пошкоджені стіни», — розповів віцепрезидент концерну «АВЕК і Ко» Олександр Макаренко.

Окупанти вкотре вдарили виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч нема військових об’єктів, лише звичайні ятки з одягом та взуттям. Унаслідок атаки постраждали четверо цивільних — троє чоловіків і жінка. У всіх — гостра реакція на стрес. Загалом під час нічної атаки окупантів постраждали чотири райони міста.

«З третьої години російськими військовими було застосовано 15 БПЛА типу „Шахед“ по території міста. Під ударом опинились приватні підприємства, торговельний центр, а також приватні будинки громадян», — каже Дмитро Яциченко, начальник відділу Харківської обласної прокуратури.

Дата публікації 14:06, 06.05.25 Кількість переглядів 23 Полум’я було видно за кілометри! Все що залишилось від найбільшого ринку Харкова

Пожежу на «Барабашово» гасили кілька годин. Підприємцям, чиї контейнери знищено, міська влада обіцяє місця на інших ринках міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛУМ’Я БУЛО ВИДНО ЗА КІЛОМЕТРИ! ВСЕ, що ЗАЛИШИЛОСЬ від НАЙБІЛЬШОГО РИНКУ ХАРКОВА