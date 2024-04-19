Атака на Чернігів: у якому стані потерпілі і як місто оговтується від кривавого обстрілу Росії

Троє постраждалих від атаки на Чернігів досі залишаються у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Саме місто поступово оговтується від російського обстрілу, що стався у середу. Росіяни вбили 18 людей та поранили - 77, серед яких 5 дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

У Чернігові немає жодних святкових заходів, на державних будівлях приспущені прапори, хоч день жалоби був оголошений одноденний, вчора. А на місці трагедії, куди і вдарили ракети - лежать квіти, на знак пам‘яті про тих кого вбили росіяни.

"Місто і досі оговтується від тих подій. Я почну з найважливішого, з тих хто уцілів після вибухів. Найбільше людей потрапило до другої лікарні, попри різні і численні травми нині усі почуваються нормально, їх життю нічого не загрожує", - каже Сергій Моргун.

Обстріл Чернігова

Чимало людей отримали легкі поранення, битим склом приміром, тож від госпіталізації відмовилися. Серед них і кілька працівників лікарні, яка поруч із місцем куди втрапили ракети. Загалом пошкоджено десятки споруд, корпус навчального вишу, готель у який безпосередньо влучила ракета, ще приватні будинки і 4 багатоповерхівки - де вікна повилітали навіть з рамами.

Наслідки ракетного удару по Чернігову

Також значних руйнувань зазнав Інститут сільськогосподарської біології та агропромислового виробництва. Росіяни знищили дві дослідницькі лабораторії.



Ракетні удари росіян по Чернігову, майже по центру міста, по цивільній інфраструктурі, сталися позавчора, близько 9 ранку. Очевидці навіть зафільмували як спочатку вибухнуло дві ракети, а потім засвистіла та здетонувала і третя.

Обстріл Чернігова

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