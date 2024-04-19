Атака на Чернігів: у якому стані потерпілі і як місто оговтується від кривавого обстрілу Росії

Окупанти вдарили ракетами по готелю.
Троє постраждалих від атаки на Чернігів досі залишаються у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Саме місто поступово оговтується від російського обстрілу, що стався у середу. Росіяни вбили 18 людей та поранили - 77, серед яких 5 дітей.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.
У Чернігові немає жодних святкових заходів, на державних будівлях приспущені прапори, хоч день жалоби був оголошений одноденний, вчора. А на місці трагедії, куди і вдарили ракети - лежать квіти, на знак пам‘яті про тих кого вбили росіяни.
"Місто і досі оговтується від тих подій. Я почну з найважливішого, з тих хто уцілів після вибухів. Найбільше людей потрапило до другої лікарні, попри різні і численні травми нині усі почуваються нормально, їх життю нічого не загрожує", - каже Сергій Моргун.
Чимало людей отримали легкі поранення, битим склом приміром, тож від госпіталізації відмовилися. Серед них і кілька працівників лікарні, яка поруч із місцем куди втрапили ракети. Загалом пошкоджено десятки споруд, корпус навчального вишу, готель у який безпосередньо влучила ракета, ще приватні будинки і 4 багатоповерхівки - де вікна повилітали навіть з рамами.
Також значних руйнувань зазнав Інститут сільськогосподарської біології та агропромислового виробництва. Росіяни знищили дві дослідницькі лабораторії.
Ракетні удари росіян по Чернігову, майже по центру міста, по цивільній інфраструктурі, сталися позавчора, близько 9 ранку. Очевидці навіть зафільмували як спочатку вибухнуло дві ракети, а потім засвистіла та здетонувала і третя.
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