Атака на Дніпро: у місті пролунало 20 вибухів, люди розповіли шокувальні подробиці

Наслідки атаки на Дніпро / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Росіяни атакували Дніпро дронами. Є загиблий і поранений — це звичайні цивільні, що були під час атаки в себе вдома.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Цієї ночі армія РФ обрала мішенями оселі дніпрян у приватному секторі. Згарище до вчорашнього вечора було домом 78-річного пана В’ячеслава. Тут він і дістав поранення На щастя, загрози його життю немає. Як розповіли нам сусіди, півроку тому чоловік поховав дружину, з якою прожив 55 років. Ще не оговтався від горя і тепер от втратив дім.

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Інший дім теж розтрощений — саме сюди напередодні ввечері увігнався російський «Шахед». І забрав життя 53-річного чоловіка. У мережу потрапили кадри, як його, пораненого, на місці намагались реанімувати, робили масаж серця, однак все було марно — надто важкі були ушкодження. Врятувати пора

неного не вдалося.

Пан Микола ходить згарищем власного будинку. Каже тут жили орендарі, а він неподалік з паралізованою дружиною. Усі дивом лишились живі.

Перші вибухи у Дніпрі пролунали о пів на одинадцяту вечора. Один за одним — близько 20. Пані Олександра з донькою каже молилися, аби лишитись живими.

«О Боже, я як підхопилась трусе мене. Дочка теж перервалася, молитву якусь читає, знаєте в шоці в такому», — каже жінка.

Дата публікації 09:46, 30.04.25 Кількість переглядів 64 ТСН новини 09:00 30 квітня. Харків і Дніпро в ці хвилини! Нові заяви Трампа про Канаду

Жінці 86. Розповідає, що пережила Другу світову, однак такого знущання над цивільними- не пам’ятає.

«Я пам’ятаю, як німці були у нас в селі. Так вони, варвари, не так знущались. Навіть німці не так знущалися, як ці», — каже жінка.

Окрім приватних будинків у місті потрощене підприємство, бюро ритуальних послуг та автівки. Комунальники і волонтери наводяться лад на вулицях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 10:00 30 квітня. У Росії ВИБУХАЛО! Жахливі наслідки ОБСТРІЛІВ ДНІПРА Й ХАРКОВА!