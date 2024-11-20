Атака на гуртожиток у Глухові: місцеві розповіли подробиці кривавого удару Росії

У Глухові на Сумщині відомо про 12 загиблих, серед них є дитина. Це черговий російський теракт проти мирного населення. Два ворожі безпілотники вдарили по гуртожитку навчального закладу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Напередодні пізно ввечері два "Шахеди" атакували Глухів. Це було пряме влучання ударних дронів по цивільній п’ятиповерхівці — там мешкали звичайні родини, сім’ї з дітьми. Другий "Шахед" росіяни запустили добити те, що не зруйнувалося під час першого влучання, твердить очільниця міста Надія Вайло.

"Було два удари. Спочатку один "Шахед", було пряме влучання в гуртожиток. І другий "Шахед", який пролетів повз гуртожиток, повернувся і ще раз, вдруге, влучив у гуртожиток. Це було орієнтовно об 11:30 вечора", — каже голова Глухівської міськради Надія Вайло.

Наслідки удару по Глухову

Внаслідок удару обвалився цілий під’їзд п’ятиповерхівки. З-під руїн рятувальники вночі дістали тіла шістьох загиблих мешканців. Вже вранці під час розбору завалів почали знаходити інші тіла. Кількість загиблих збільшувалась щогодини.

Серед вбитих росією ціла родина — 7-річний хлопчик, його старший брат та 43-річна мати. Серед дванадцятьох поранених є брат та сестра, їм 10 та 11 років. Окрім гуртожитку, пошкоджені навколишні багатоповерхівки та лікарня. Одна частина гуртожитку зруйнована вщент і відновленню не підлягає. Другу частину ще обстежуватимуть фахівці. В медзакладі вибиті майже усі вікна, дивом ніхто не постраждав.

Пошукову операцію, яка тривала з ночі та увесь день, завершили, коли з-під завалів рятувальники дістали тіло останньої, дванадцятої жертви російського удару.

"На місці події працювали 11 одиниць техніки та 52 рятувальники. Роботи тривали упродовж всього дня, залучалась спеціальна техніка. О 15:46 роботи завершено. На превеликий жаль, з-під завалів деблоковано тіла дванадцятьох громадян, серед них одна дитина", — каже речник ДСНС в Сумській області Олег Стрілка.

У тому, що окупанти цілили навмисно у цивільний об’єкт, місцеві не сумніваються. У гуртожитку жили здебільшого родини працівників навколишніх закладів – вчителів коледжу, лікарів.

"Вони в терорі нас тримають, як і всю Сумську область, не більше і не менше, так скажімо. Але те, що відбулося вчора, це дійсно наймасовіший обстріл із загиблими людьми, такого в нас не було, таке вперше", — каже голова Глухівської міськради Надія Вайло.

За словами очільниці міста, близько двох десятків родин, що втратили житло, одразу після удару тимчасово переселили до іншого комунального закладу. Далі шукатимуть місця для постійного проживання.

12 загиблих, серед них - дитина. Жахливі наслідки удару по гуртожитку на Сумщині

Раніше ТСН.ua писав щемливі подробиці про родину, яку вбила Росія у Глухові.

Читайте також: