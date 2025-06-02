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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Атака на Харків: що відомо про масований обстріл міста ракетами та дронами

Російські окупанти вкотре атакували Харків ракетами та дронами.

Харків

Наслідки атаки на Харків / © Олег Синєгубов

Росіяни безпілотниками та балістичними ракетами атакували Харків. 6 людей постраждали, серед них — дитина.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Окупанти атакували Холодногірський район Харкова.  Через це навколо у будинках вибиті вікна, пробиті дахи та посічені уламками стінами.

Перші вибухи тут пролунали близько 4:30. Росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе. Один із них поцілив у виробничо-складську будівлю приватного підприємства. Удар був настільки потужним, що вибуховою хвилею зачепило житлову забудову поруч. Постраждали шестеро людей, серед них — семирічний хлопчик. Усі зазнали гострої стресової реакції — медики надали їм допомоги.

“Постраждало цивільне підприємство. Крім цього постраждали приватні житлові будинки, більше 20 приватних житлових будинків постраждали”, - каже мер Харкова Ігор Терехов.

Приблизно за пів години після перших ударів на місто полетіли балістичні ракети. Цього разу ворог цілив по Київському району. Втім окупанти влучили у землю, біля житлових багатоповерхівок та гуртожитку. Обійшлося без поранених, але у кількох будинках повилітали вікна, пошкоджено фасади. Також зачепило об’єкти транспортної інфраструктури.

На місцях влучань вже працюють рятувальники та комунальні служби. Вони розчищають територію, фіксують пошкодження та допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 НАЖИВО! НОВИНИ 2 ЧЕРВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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