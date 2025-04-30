Атака на Харків: скільки дронів запустила Росія по місту і які наслідки "прильотів"

Наслідки атаки на Харків / © Харківська обласна прокуратура

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Харків вкотре пережив масовану нічну атаку. Там постраждало 5 районів. Поранення отримали 47 людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Станом на зараз вже 47 людей звернулися по медичну допомогу після нічної атаки дронів на Харків. Серед постраждалих — двоє дітей і вагітна жінка. П’ятеро містян — ушпиталені. Загалом поранених уламками і вибуховою хвилею — 14. Ще у 31 людини — гостра реакція на стрес.

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«На місцях влучань працювали 13 бригад швидкої, медикам не було і хвилини перепочинку. Я зараз на місці одного із ворожих ударів— у Слобідському районі. Саме сюди влучив один із 15 дронів-камікадзе „Герань-2“, які Росія запустила по Харкову. Сигнал повітряної тривоги пролунав майже одночасно з вибухами — минула лічена хвилина. Приблизно о 22:30 мешканці почули гул — а вже за кілька секунд усе здригнулось від потужного вибуху», — каже кореспондентка ТСН.

Дрон влучив у стіну восьмого поверху багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна в кількох під’їздах одразу, посікло автівки, уламки розлетілись на десятки метрів. Ось що розповідають люди.

«Застало зненацька, вже спати лягала. Сильно бахало, там ще на лікарню», — каже Марина.

«Ми всі сусіди вибігли в коридор. Вся квартира в склі, в землі. Це щось страшне було», — каже Віра, мешканка постраждалого будинку.

«Помився, повечеряв і зі своїми дітками ліг спати. І в 10 годин один раз, другий — в одних плавках вибіг», — каже Юрій, мешканець постраждалого будинку.

За даними мерії, пошкоджень зазнали щонайменше 77 житлових будинків у Київському, Слобідському та Салтівському районах Харкова. Зокрема понад півтори тисячі вибитих вікон та 14 пошкоджених дахів — все це зараз намагаються залатати комунальники. У восьми багатоповерхівках- пошкоджені конструкції. Під ударом опинились не лише житлові будинки. Частину вулиць підтопило через пошкодження водогонів. Також понівечено підприємство та лікарня.

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

Нині на місцях влучань розгорнули пункти допомоги постраждалим, а мешканці прибирають уламки зі своїх осель.

Нагадаємо, через атаку безпілотниками на Харків увечері 29 квітня виникла низка пожеж. Пошкоджені будинки, навчальний заклад, медичні заклади, гаражі та десятки автомобілів.

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