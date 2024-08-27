Атака на Київську ГЕС: чи може прорвати греблю, які загрози і що замислив ворог

Зауважимо, у липні в РФ стверджувала, начебто "Київ готує удари" по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу. Такі ж заяви з боку ворога лунали і перед підривом Каховської ГЕС торік.

Росіяни атакували Київську ГЕС під час масованих ударів по Україні 26 серпня. Станція отримала пошкодження, але влада запевняє, що вони незначні. Чи є загроза прориву греблі Київської ГЕС і які будуть наслідки? Чи можливо знищити греблю і чи має ворог це на меті?

Про все це читайте на ТСН.ua.

Атака на Київську ГЕС

Під час ворожої ракетно-дронової атаки по Україні 26 серпня в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, гребля не зазнала критичних пошкоджень, і подякував за роботу силам ППО. Він також анонсував відкриття проїзду через греблю до 16:00, однак увечері повідомив у коментарі ТСН, що зробити цього ще не вдалося, бо тривала ліквідація наслідків атаки по електростанції.

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Чи була це цілеспрямована атаки і чи є загроза прориву греблі Київської ГЕС?

Видання Forbes із посиланням на анонімного топменеджера української державної енергетичної компанії, обізнаного щодо ситуації на електростанції, повідомило, що росіяни цілеспрямовано намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

"Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає", – сказав виданню топменеджер енергетичної компанії.

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Варто звернути увагу, що в липні речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджувала, начебто "Київ готує удари" по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу. Захарова назвали це "провокацією" проти Росії. Зауважимо, що після схожої до цієї заяви росіяни влітку 2023 року зруйнували Каховську ГЕС.

Заяву Захарової прокоментували джерела NV в українському армійському командуванні. Там повідомили про наявність інформації про те, що росіяни намагатимуться вдарити по греблі. За словами співрозмовника видання, армійське керівництво "розглядає цю загрозу як реальну". У Генштабі вважають, що ворог не зможе повністю знищити греблю, але намагатиметься пошкодити деякі критичні елементи її конструкції.

Чи можливо зруйнувати греблю ГЕС?

Після атаки на Київську ГЕС 26 серпня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про відсутність загроз щодо греблі станції.

"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – пояснив Коваленко.

Як пояснював раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, Київську та Канівську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. Для цього на територію України повинні залетіти ворожі літаки і скинути на станції декілька авіаційних бомб.

"Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Каховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована. Завезли туди сотні кілограмів вибухівки", – розповідав Сирота.

Він наголошував, що навіть якби ворог підірвав Київську ГЕС, то катастрофічних наслідків очікувати не варто. У найгіршому разі буде підтоплення підвалів у деяких районах Києва. У разі значного пошкодження від ракет люди в наближених населених пунктах залишаться без води.

"Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік. Такого ракетними ударами досягти неможливо", – пояснював гендиректор "Укргідроенерго".

Чим загрожує Києву пошкодження ГЕС?

Зруйнувати греблю Київської ГЕС за допомогою ракет майже неможливо, заявив і декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов. Найгірший сценарій – тимчасовий вихід з ладу станції та дефіцит електроенергії, однак це не викличе катастрофічних наслідків для Києва. Водосховище не є настільки значним, щоби призвести до катастрофи у столиці. Хоча можливе підтоплення деяких територій, це не буде критичним.

У найгіршому разі, можливий тимчасовий вихід з ладу станції, що призведе до дефіциту електроенергії, але й це не буде катастрофічним.

"Руйнація греблі Київської гідростанції – це майже неможливо за допомогою ракет. Тобто потрібна така кількість прямих потраплянь в греблі Київської гідростанції, що це вже в галузі фантастики. Тому ми не очікуємо ніяких катастроф щодо цього", — запевнив Хлобистов.

Київська ГЕС / Фото: Вікіпедія

Загрозу підтоплення Києва відкинув і експерт з питань ЖКГ Олег Попенко.

"Щодо руйнування самої греблі, то тут я не думаю, що киянам і гостям столиці потрібно хвилюватися. Дамба Київської ГЕС здатна витримати набагато більші влучання, загрози для Києва та його околиць немає", – сказав Попенко в коментарі ТСН.ua.

Наслідки пошкодження Київської ГЕС для енергосистеми

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що хоча Київська ГЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки, однак пошкодження енергооб'єктів України не здатні зупинити роботу об'єднаної енергосистеми.

"Зруйнувати не можна дамбу, точніше греблю Київської ГЕС. І якщо казати про якісь вразливі об’єкти, їх можна вразити тими чи іншими засобами, і ви бачили, що пошкодження були нанесені. Але всі ці пошкодження в цілому по Україні не здатні зупинити роботу об’єднаної енергетичної системи", – запевнив Рябцев.

На його думку, усі пошкодження будуть усунені, і обладнання знову запрацює найближчими днями.

"Енергетики знають, що робити в таких випадках. Зараз усі роботи здійснюються за визначеними методиками, алгоритмами. Навіть ті аварійні вимкнення, які відбувалися по Україні (26 серпня – ред.), були превентивними", – додав експерт з енергетичних питань.

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко в коментарі ТСН.ua звернув увагу, що 26 серпня росіяни били ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися уразити ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні:

"Наслідки видаються дуже складними і, найімовірніше, це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду".

Попенко вказав, що пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може привести до погодинних відключень світла у достроковій перспективі.

"Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва сидітимуть без світла і відключення будуть тривати до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань", – сказав експерт.

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