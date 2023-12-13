Атака на "Київстар" обросла новими деталями: в Росії зробили гучну заяву, яка шокувала всіх

Російські хакери визнали атаку на "Київстар" та зробили дуже гучну заяву. Погрожують вже й іншим компаніям.

Російські хакери визнали атаку на "Київстар" і зробили дуже гучну заяву. Погрожують вже й іншим компаніям.

Коли повністю відновиться зв’язок і у якому стані мережа, з'ясовували журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Масштабна атака на “Київстар”

12 грудня о восьмій годині ранку мобільний оператор "Київстар" повідомив про технічний збій і можливі обмеження послуг зв`язку та доступу в інтернет серед частини абонентів.

"Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми", тоді саме так прокоментували відсутність доступу до мережі. Але вже ближче до вечора це назвали потужною кібератакою, яка значно пошкодила ІТ-інфраструктуру оператора. Служба безпеки України припускала, що за зухвалим “нападом” можуть стояти спецслужби Росії. З початку великої війни "Київстар" як й інші мобільні оператори не раз зазнавав кібератак, проте щоразу вдало їх відбивав. Але тепер, схоже, ворогу вдалося досягти цілі. СБУ не помилилася, бо вже вранці 13 грудня на зв’язок вийшли ці самі хакери з групи "Солнцепьок", взяли на себе відповідальність і заявили, що знищили внутрішню мережу оператора, отримали мільйони особистих даних українців.

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Що це означає?

"Російським хакерам може бути відомо все: прізвище ім’я та по-батькові, паспортні дані та навіть адреси, зокрема і військових Збройних сил України. На цьому хакери не замовкли й зробили ще одну, не менш гучну заяву. Невже щур сидить теж у компанії?" — йдеться у розповіді журналістки Вікторії Гнатюк.

Заяву російських хакерів прокоментували і у "Київстарі". Витік даних спростували і пояснили заяву російських найманців.

Що кажуть в СБУ?

Тим часом в СБУ пояснили що цей "Солнцепьок" — це хакерський підрозділ головного управління генштабу Збройних сил РФ, (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. Цю кібератаку СБУ також задокументувала як черговий воєнний злочин росіян.

А ввечері 12 грудня президент "Київстару" Олександр Комаров визнав, що через ворожу атаку частково знищена інфраструктура компанії.

Чого насправді хотіли досягти росіяни?

Комаров заявив, що ІТ інфраструктуру хакери не просто хотіли паралізувати на години мережу чи довідатися дані українців, а планували знищити мобільного оператора, аби користуватися мережею більше ніхто і ніколи не зміг. А розробляли план цієї атаки росіяни роками.

Також у Київстарі заспокоювали, що особисті дані - збережено й витоку не сталося, й пояснили, навіщо рашистам уся ця інформація.

Без зв’язку — мільйони

"Київстар" — один із найбільших мобільних операторів в Україні, станом на червень 2023 року налічував понад 24 мільйона абонентів мобільного зв’язку та понад мільйон абонентів фіксованого інтернету. Атака на компанію позбавила звʼязку половину населення України.

Наслідки хакерської атаки

Але це не все. Через атаку лягли найбільші банки України. Напад вдарив по великому колу бізнесів, залежних від зв’язку мобільного оператора, державних установах та навіть конкурентах "Київстару", які не були готові до значного зростання трафіку через бажання користувачів перейти на працюючі мережі.

Ще з вечора 12 грудня люди просто атакували інших операторів, аби купити нові сім карти та бути на зв’язку й готові були годинами простояти у шалених чергах.

А поки ж цю кібератаку називають найбільшим збоєм за останні роки. У службі безпеці України вже відкрили кримінальні провадження за вісьмома статтями, а у Київстарі заявили, що коли компанія зможе відновити роботу немає навіть і приблизних термінів.

Чому не працював національний роумінг?

Національний роумінг для абонентів Київстар тимчасово заблоковано для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Це зробили для уникнення перевантаження мереж інших операторів за запитом СБУ. А гендиректор київстару також зазначив, що ця атака довела, повністю захищених операторів зв’язку немає - вразливі абсолютно всі.

Чому саме зараз атакували компанію?

"Втім цікаво, що хакерська атака на найбільший оператор мобільного зв'язку сталася якраз тоді, коли держава почала підготовку до його ймовірної націоналізації. Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Володимира Путіна та фінансують російську агресію", — розповідає журналістка.

Серед арештованих судом активів були й частки в "Київстарі". До слова, якраз фрідман повернувся до Москви і далі попиває шампусік, тож очевидне на обличчя.

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Нагадаємо, Vodafone та Lifecell також заявили про початок проблем. В коментарі для ТСН.ua комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що причиною перебоїв може бути те, що нині працюючі оператори не готувались до такого стрибка кількості абонентів.

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