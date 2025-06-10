Атака на Київ: місцеві розповіли про масований обстріл столиці та "пекельну ніч"

Наслідки атаки на Київ / © Управління ДСНС Києва

Реклама

В Оболонському районі Києва уламки пошкодили багатоквартирний будинок. На відео потрапив момент прильоту в житловий комплекс. Там дуже сильно пошкоджені квартири з другого по четвертий поверх. Очевидці кажуть, що чули цілу серію вибухів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

«Коли оголошують повітряну тривогу, проходить якийсь час, а тут дуже швидко почулися вибухи. Було дуже страшно», — каже киянка.

Реклама

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Відомо про 18 постраждалих квартир. Найбільше постраждав ЖК «Навігатор». Біля нього вже вдруге прилітає російське залізяччя. Відомо про одну постраждалу жінку, її життю нічого не загрожує.

Було влучання також у промислову зону в Оболонському районі Києва. До гасіння пожежі залучали також вертоліт.

На Куренівці також сталось займання. Окупанти влучили по цеху, де шили одяг.

«Навіщо сюди бити, не зрозуміло», — каже місцева.

Реклама

На підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Вони отримали травми.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат розповів, куди цієї ночі цілилися росіяни.

Також через російський обстріл постраждав Софіївський собор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БАЛІСТИКА в ПЕРЕМІШКУ з ШАХЕДАМИ! В київський ЖК прилетіло вдруге! СИТУАЦІЯ в СТОЛИЦІ