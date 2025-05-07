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Атака на Київ: росіяни вбили матір та сина у власній квартирі — подробиці
Росіяни атакували Київ ракетами та дронами. У столиці загинуло двоє людей.
Російські окупанти у ніч проти 7 травня масовано атакували Київ. Російський «Шахед» вбив матір та сина у Шевченківському районі столиці. Ще 4 людей госпіталізували.
Про це повідомив кореспондент ТСН Сергій Моргун.
Уламки дрона влучили в 5-поверхівку. Пожежа здійнялася на третьому та п’ятому поверхах. Чимало мешканців на той момент іще спали. У власній квартирі росіяни вбили двох людей.
«Це була мати та син. Мати доглядала за ним, він був з особливими потребами. Це кажуть сусіди», — розповів кореспондент ТСН.
Під час цього теракту росіяни «денацифікували» житловий будинок, пошту та продуктовий магазин. Люди приходять на місце удару, щоб дізнатись, чи все добре з їхніми рідними.
«Дівчат запитала. Кажуть, жива, все добре. Квартири затоплені, все звідти викидають», — каже жінка, яка приїхала до будинку, в якому мешкає її подруга.
Загалом 8 людей постраждало, з них 4 — діти.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де в Києві впали шматки ракети.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАГИНУЛИ МАТІР ІЗ СИНОМ! ПОДРОБИЦІ ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ у КИЄВІ від ШАХЕДНОГО УДАРУ