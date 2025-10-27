Атака на Київ: що відомо про трьох загиблих, яких росіяни вбили під час обстрілу

Будинок, який атакували росіяни / © ДСНС

Росіяни всі вихідні тероризували Україну обстрілами. Київ окупанти атакували два дні: у ніч проти суботи били балістикою, а у неділю — дронами. Зокрема, під час атаки напередодні найбільше постраждав Деснянський район столиці. Там наслідки від падіння уламків зафіксовано на кількох локаціях. А от влучання дрона прийшлося у житлову 9 поверхівку. Після прильоту там спалахнула пожежа і вогонь охопив від першого по сьомий поверхи, тож люди на горішніх квартирах опинилися у пастці. Ситуація була настільки критичною, що дехто вистрибував з балконів, розповідали очевидці.

На жаль, внаслідок атаки у цьому будинку загинуло троє людей, а загалом, внаслідок атаки РФ напередодні поранено 33 осіб.

Про це з місця обстрілів повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

У власних квартирах росіяни у Києві вбили трьох людей.

«Ще напередодні вдалось ідентифікувати, що це — мати з 19-річною дочкою. Сьогодні у поліції повідомили, що третя загибла — це жінка 1974 року народження», — розповіла Аліна Лісова.

Родичі третьої загиблої жінки розповіли, що киянку звали Оксана, вона мешкала на 7 поверсі разом із 15-річним сином.

«Після удару вони намагались вибратись з охопленого вогнем будинку. На третьому поверсі їм це не вдалось, бо це — епіцентр удару. Жінка загинула, а її 15-річний син вижив, він у лікарні із серйозними опіками», — сказала кореспондентка ТСН.

Наразі на місці удару працюють рятувальники, які намагаються прибрати.

Також люди розповідають, що квартири залиті водою. Місцеві жителі розповідають, що оговтуються після удару та згадують про загиблу дівчинку.

Нагадаємо, у Києві 19-річна Анастасія Маслій загинула з мамою від удару російського дрона.

