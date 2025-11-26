Атака на Київ: що відомо про загиблих та наслідки обстрілу (відео)

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Унаслідок масованої російської атаки, здійсненої напередодні, у столиці загинуло семеро людей, ще 20 — постраждали, серед них є дитина. Удари прийшлися на кілька районів міста, спричинивши значні руйнування та пожежі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Чотири жертви біля логістичного центру

Четверо людей загинули біля логістичного центру мережі супермаркетів. Це були водії-постачальники, які перебували в момент ракетного удару на вулиці та на парковці.

Удар дрона по 9-поверхівці в Дніпровському районі: двоє загиблих

Ще двоє загиблих зафіксовано у дев’ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон, що спричинило займання. Пошуково-рятувальні роботи там завершили вчора надвечір.

Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розповідає, що наслідки атаки — це «діра у стіні однієї з квартир та обвуглений від полумʼя фасад будинку». Ворожий дрон влучив у житловий будинок близько пів на третю ночі.

Мешканці розповідають про атаку:

«Жужав дрон, потім вибух був дуже гучно».

Удар прийшовся у одну з квартир на 7-му поверсі, від чого здійнялася пожежа.

В’ячеслав Шебітко, мешканець: «У сусідки вигоріла, це якраз у її квартиру прилетіло, моя квартира поруч, але вікна в іншу сторону. Сусідка жила в селі. Там все добре єдине, що пес, можливо, загинув, який там залишався».

Через інтенсивне займання люди на горішніх поверхах опинилися у вогняній пастці.

Карина Толмачова та Кирило Черков, мешканці 8-го поверху: «Ми на 8-му поверсі мешкали, там видно біла вагонка. На момент удару ми були вдома, ми скочили. Думали, це у будинку навпроти, ми виходили через дим, там горить. Ми намочили полотенця і вискочили. Я не знаю, як ми йшли, люди, жінка в крові була. Ми вважаємо, що народилися у рубашках, бо трохи правіше і це б до нас було».

На місці працювали вогнеборці та рятувальники, які ліквідували пожежу та розбирали завали.

Павло Петров, рятувальник: «Загоряння сталося з 5 по 8 поверхи, часткова руйнація фасаду будинку, а також часткове руйнування одного з міжповерхових перекриттів в одній з кімнат. На жаль, виявили двох загиблих, 17 осіб було врятовано, з них троє дітей».

Від вибухової хвилі також повилітали вікна та рами балконів у сусідніх багатоповерхівках.

Влучання у Печерському районі

Інша постраждала висотка — у центрі, у Печерському районі: там влучання припало на рівень 4-го — 5-го поверхів. У цьому місці минулося без жертв.

