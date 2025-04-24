Атака на Київ: що зараз відбувається на місці російських обстрілів (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Реклама

Цієї ночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву: гатили одночасно крилатими ракетами, дронами і балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже шість годин поспіль. У п’яти районах Києва зафіксовані руйнування. У Голосіївському — відбулося займання автомобілів у дворі житлового будинку, частково зруйновані гаражі та адміністративна будівля. У Шевченківському районі — уламки БПЛА впали на відкритій території. У Оболонському районі — горіло складське приміщення, пошкоджені також автомобілі поблизу. Найбільше постраждав Святошинський район — там російська ракета поцілила просто у житловий будинок. Станом на зараз відомо про 9 загиблих.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Що відбувається у Святошинському районі Києва, який постраждав через обстріл

Рятувальники досі проводять розбори завалів. Попередньо під завалами ще можуть бути люди. Імовірно живі. Роботи продовжуються у трьох районах Києва — Святошинському, Оболонському та Шевченківському.

Реклама

«Ми знаходимося у тому, який постраждав найбільше — Святошинський. Вночі ворожою атакою росіян тут вщент зруйнований двоповерховий будинок і поруч пʼятиповерхівка. Також пошкоджені десятки будинків довкола — вибиті шибки тут за кілька кварталів звідусіль», — каже Олена Гущик.

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

«Станом на зараз 63 постраждалих. 42 госпіталізували до лікарні, 6 дітей. Загинуло 9 осіб», — каже речник ДСНС Києва Павло Петров.

Одне за одним тут виїжджає швидка допомога. У наметах поліцейські опитують усіх свідків і фіксують злочини, а поруч чекають усі родичі та близькі людей, які поки не виходять на звʼязок і імовірно залишаються під завалами.

Під час хвилини тиші рятувальники дістають з-під завалів 29-річного чоловіка. Він пробув тут 6 годин.

До пошуків залучені кінологи, їхні собаки, психологи, поліція.

Поруч з правоохоронцями жінка чекає на доньку. Поки невідомо, де вона. Попередньо була інформація, що в будинку двоє дітей. Але офіційно поки вона не підтверджується, невідомо скільки людей може бути під завалами.

Пошукова операція триває.

Що відомо про потерпілих

Після нічної атаки по допомогу медиків звернулися 77 людей. 31 постраждалий перебуває у стаціонарах. Про це повідомив столичний очільник Віталій Кличко. Серед потерпілих — вагітна жінка і п’ятеро дітей. Як повідомляють кореспонденти ТСН, одна дитина — у тяжкому стані. В одному зі шпиталів, куди відвезли поранених, у відділенні політравми зараз надають допомогу 15 пацієнтам. Двоє з них — у важкому стані у реанімації. Але загрози їхньому життю немає — усім надають необхідну допомогу, розповів завідувач відділення політравми.

Наслідки обстрілу Києва / © Associated Press

Що відбувалось в укриттях

Наша колега Наталя Нагорна цю ніч пересиджувала у підземці. Після атаки росіян на одній зі станцій метро — ущент розбиті вікна. Це не перший раз, коли ракети падають дуже близько. Деревина, якою закривали наслідки попередніх прильотів, порозліталася. Вибите скло і у кав’ярні поряд. На закладі написано, що вікна тут міняли вже 4 рази і щоразу продовжували працювати.

Дата публікації 09:36, 24.04.25 Кількість переглядів 139 Київ пережив масовану атаку: біля метро Лукянівка знову побили МакДоналдс

Тепер вікна розбило вже впʼяте, але робочий день бариста Денис, який живе поряд, почав навіть раніше. У самій підземці — повно людей. Із власними стільчиками і домашніми тваринами — вони ховаються від обстрілів. Серед них — народна артистка Тетяна Пирогова, підтримує нажаханих киян співом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КОРЕСПОНДЕНТКА ТСН ОДНА З ПЕРШИХ ПРИБУЛА НА МІСЦЕ УДАРУ ПО КИЄВУ в СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ