Атака на Київ: жителі багатоповерхівки на Дарниці, куди влетів "Шахед", розповіли про обстріл

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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У Дарницькому районі Києва весь минулий день ліквідовували наслідки обстрілів. Тут напередодні під ранок одну з багатоповерхівок атакував російський “Шахед”. Руйнувань зазнали відразу кілька поверхів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Дар’я каже, що у її квартирі жодного вцілілого вікна: “Це ж монолітний дім. розумієте, оці уціни, які вціліли — це моноліт залишився. І нас врятувало, що це монолітний дім, що воно витримує”.



Жінка із родиною живе на 15 поверсі. Пригадує: навколо гуділо та бахкало усю ніч. Сподівалася: минеться, але надранок “Шахед” атакував і їхній будинок. Удар прийшовся одразу на кілька поверхів. І був такої сили, що в оселі повивалювало перегородки.

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“Я чула, як щось наближається. Дуже гудить. Я у вікно визирнула, дивлюся — просто на нас летить. я почала кричати: на нас дрон. Ми почали звідти вибігати. І вже коли вибігали, він вдарився і хвилею виносило нас”, - каже Дар’я.

Жінка радіє: усі її рідні живі-здорові. Але упевнена: на висотку дрон летів не випадково: “Вони ж хворі, вони получають з того задоволення, що просто гинуть люди”.

Євгенії Лукашенко пощастило більше: її помешкання — ціле. Прямий удар до четвертого поверху не дістав. Але і вона, і донька Валерія також упевнені: безпілотник мав убити та поранити якнайбільше саме мирних людей. Серед сусідів, за словами Євгенії, таки є кілька постраждалих.

Поруч із побитою російським дроном висоткою — розгорнули намет. Мешканці цього та сусідніх будинків можуть подати заяву про пошкодження. Тут також скерують, де отримати плівку, щоб тимчасово закриті вибиті вікна і понівечені стіни. Допомагає також червоний хрест. Голова Дарницької райадміністрації Олександр Ковтунов обіцяє: напризволяще людей — не залишать.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО З КВАРТИРИ після прямого влучання ШАХЕДА! Подружжя ДИВОМ ВИЖИЛО!