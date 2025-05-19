Атака на Київщину: росіяни вбили 27-річну Анну — подробиці обстрілу

Дівчина, яку вбили росіяни у Василькові / © ТСН

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Росія на вихідних атакував Україну 273 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами. Від цієї атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Неподалік від столиці, в місті Васильків, один з російських дронів вбив молоду жінку, її маленький син, свекор та свекруха — в лікарні. Їхній будинок зруйнований, як і сусідній.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

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Житлові багатоповерхівки без вікон, палаючий медичний центр, і зруйновані вщент приватні будинки. Це результат наймасованішої ворожої атаки на місто Васильків на Київщині. На цій вулиці повністю зруйновані два приватні обійстя.



«Це був прямий удар, він прийшовся на цей будинок, тут жила 27-річна дівчина, вона загинула, ще троє людей звідси в лікарні», — каже кореспондентка ТСН.

Наслідки російської атаки / © ТСН

Її звали Анна, вона була фотографинею. Рідні і сусіди розповідають, дівчини не стало миттєво. Всередині будинку вцілів лише коридор, кухня і ванна кімната. Недопита чашка кави, бульйон на плиті та налисники, що розморожувались на сніданок — видно, що геть до іншого ранку неділі готувалась тутешня родина.

Любов — дальня родичка загиблої. Каже, в будинку на момент удару було п’ятеро людей. Анна з чоловіком, їхній чотирирічний син Марк і батьки чоловіка. Всі четверо нині в лікарнях. Старші — в місцевій, маленького Марка тато, що вцілів, відвіз в Охматдит. У хлопчика осколкові поранення обличчя.

Надія Півень — найближча сусідка потерпілої родини, а ще їхня кума, і в неї теж тепер немає дому. ЇЇ родину врятувало те, що всі вчасно добігли до укриття.

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Розбирати те, що вціліло до потерпілих прийшли чи не всі сусіди, що живуть поруч. А Надія сидить біля своїх руїн і не хоче їх покидати.

Церква, якій майже триста років, стоїть одразу за зруйнованим будинком Надії. Вона вистояла, хоч і залишилась без вікон. Отець Іван каже, головне все прибрати і максимально навести лад до четверга, коли запланована служба.

У місцевій лікарні — в різних відділеннях нині — бабуся і дідусь маленького Марка, що залишився без мами. До Валентини, так звати жінку, лікарі не пускають. Кажуть, їх надто погано і фізично, і морально. А от голова родини Микола погодився поговорити з ТСН. У нього відкритий перелом ноги. Каже, коли почалась атака, родина вже була готова виїхати з міста, але не встигли.

«Ніколи не прощу їм», — каже чоловік.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 19 травня. Пекло у Василькові! Дзвінок Трампа Путіну