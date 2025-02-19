Атака на Одесу: куди влучили російські дрони та яка ситуація у місті зараз (фото, відео)

Російські окупанти у ніч проти 19 лютого масовано атакували Одесу "Шахедами". Обстріл тривав 3 години.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

"Ніч сьогодні була дуже гучна. Атака почалась близько 23:00. Ворог спрямував безпілотники на спальний район, де розташовані підстанції. Росіяни чітко розуміли, що зараз температура опускається нижче семи градусів морозу, і що без світла не буде і опалення. Але всі "Шахеди" цілились саме по енергетиці", - каже Сергій Осадчук.

Росіяни атакували Одесу

Через російську атаку сильно пошкоджені будинки, дитсадки та приміщення дитячої поліклініки. Через атаку постраждав чоловік, він отримав легкі травми. Наразі без електрики чверть Одеси.

"За рішенням штабу, дитсадки та школи в районі, який найбільше постраждав від обстрілу, сьогодні не працюватимуть", - каже Сергій Осадчук.

Наслідки обстрілу Одеси

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОДЕСА НАЖИВО після УДАРУ ШАХЕДАМИ: ситуація КРИТИЧНА, без світла ЧВЕРТЬ МІСТА!

Нагадаємо, вночі на Одещині після вибухів частково зникло світло. Окрім того, відсутнє електро, водо, та теплопостачання у великий частині будинків".

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