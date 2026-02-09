Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

Одеса знову під вогнем. Цієї ночі ворог двічі атакував місто ударними дронами, цілячи просто у житлові квартали. Близько півтора десятка «Шахедів» проривалися крізь ППО: частина була знищена над морем, проте деякі поцілили у район щільної забудови. Один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. У багатоповерхівках зникло світло, газ та опалення.

Кореспондент ТСН Сергій Осадчук працював на місці влучання.

Охоронець не встиг в укриття

Основний удар прийшовся на один із провулків, де розташовані кілька житлових висоток. Щойно пролунала тривога, більшість мешканців спустилися до паркінгів, що і врятувало життя багатьом. Проте один із дронів вибухнув просто поряд із новобудовою.

Там у цей момент перебував 36-річний охоронець. Чоловік не пішов до укриття і отримав критичні поранення. Рятувальники, що прибули на місце, до останнього боролися за його життя.

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини: «Попри проведення реанімаційних заходів, на жаль, 36-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер. Також нам відомо ще про двох постраждалих. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки атаки».

«Від машини лишився лише каркас»

Вибухова хвиля та уламки накоїли лиха у дворі комплексу. Один із дронів влучив у дах будинку, спричинивши пожежу. Інший — прошив уламками трубу газогону. Стався витік газу, спалахнуло полум’я, яке миттєво перекинулося на припарковані поруч автівки.

Мешканець будинку Андрій зранку знайшов свою машину повністю спопелілою.

Андрій, місцевий житель: «Уламки влучили по автомобілях та будівлі. „Шахед“ влетів і в дах. Зараз перебите газопостачання, не працює котельня, і в будинках абсолютно немає опалення. З машиною — далі подавати акт у правоохоронні органи та звертатися до мерії, оскільки звичайне КАСКО не діє на військові ризики».

Одеса гуртується: допомога з інших районів

Попри шок та вибиті вікна, одесити демонструють неймовірну єдність. Вже зранку до потрощеного ЖК почали приїжджати люди з інших районів міста, аби просто підтримати постраждалих.

Катерина, мешканка Одеси: «Звісно, це дуже об’єднує. Я приїхала з селища Котовського, мені дуже шкода цих людей. Я зібрала трохи грошей, відкрила маленьку „баночку“, щоб хоч якось їм допомогти».

Поточна ситуація

Наразі у дворі працює оперативний штаб мерії. Фахівці фіксують пошкодження: окрім квартир, розтрощене скління сусіднього фітнес-центру та магазину господарських товарів. Комунальники намагаються якнайшвидше відновити комунікації, адже мешканці залишилися без елементарних зручностей у розпал зими.

