Атака на Одесу: яка ситуація у місті зараз

В Одесі усувають наслідки російської атаки. Зараз там намагаються стабілізувати ситуацію.
Одеса все ще відновлюється після останньої атаки росіян, але люди вже зі світлом та теплом. В ніч на 19 лютого росіяни спрямували на одеські обʼєкти енергетики майже два десятки ударних дронів. Через пошкодження в частини міста зникли електрика і опалення.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
У районі Одеси, який найбільше постраждав від масованої атаки дронів світло подають за графіками. Зранку до вечора гудять інструменти, тривають відновлювальні роботи: розтрощені вікна та балкони закривають плівкою навіть у квартирах тих, хто виїхав, тікаючи від війни. Для цього комунальники викликали автовежу, адже доступу зсередини до цих осель немає. ТСН вдалося потрапити в квартиру, навпроти якої вибухнула бойова частина дрону. Тут мешкає подружжя пенсіонерів. Вони розповіли нам, що перебралися до доньки, бо вночі морози до мінус одинадцяти. І хоч тепло до їхнього будинку вже подали, через вибиті вікна в квартирі холодно. Про це говорять і інші жителі району
"Батареї теплі все це добре дали слава Богу, а от світла нема і от не можуть робити ніяк. Холодно, ганчірками затулили і все, тому що ми з чоловіком пенсіонери ми не можемо нести ту дошку на 6 поверх без світла", – кажуть одесити.
Аби відновити опалення комунальники працювали дві доби поспіль. Пошкоджене під час ворожої атаки устаткування довелося частково замінити. Хоч світло повністю не відновлене обидві міські котельні вдалося заживити і подати теплоносій в домівки. В міськраді кажуть, якщо в якихось квартирах ще холодні батареї – потрібно звертатися до керуючої компанії, аби перевірили систему, чи не потрапило туди повітря.
"Щоб система витримала і не було пошкоджень прийняли рішення злити воду, це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено – тепло повертається в домівки одеситів. Дякую енергетикам ДТЕК та усім хто працював над відновленням", – каже мер Одеси Геннадій Труханов.
Тим часом тривають роботи в потрощеній поліклініці та дитячому садку. Усі розтрощені вікна вже закрили дерев’яними щитами. Дітей перевели в інші садки. У лікарні почнуть приймати пацієнтів згодом. У понеділок у цьому районі запрацюють і школи, в управління освіти запевняють, що за вихідні класи прогріються до комфортних температур.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 21 лютого 2025 року
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