Атака на Одесу: яка ситуація у місті зараз

Одеса все ще відновлюється після останньої атаки росіян, але люди вже зі світлом та теплом. В ніч на 19 лютого росіяни спрямували на одеські обʼєкти енергетики майже два десятки ударних дронів. Через пошкодження в частини міста зникли електрика і опалення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

У районі Одеси, який найбільше постраждав від масованої атаки дронів світло подають за графіками. Зранку до вечора гудять інструменти, тривають відновлювальні роботи: розтрощені вікна та балкони закривають плівкою навіть у квартирах тих, хто виїхав, тікаючи від війни. Для цього комунальники викликали автовежу, адже доступу зсередини до цих осель немає. ТСН вдалося потрапити в квартиру, навпроти якої вибухнула бойова частина дрону. Тут мешкає подружжя пенсіонерів. Вони розповіли нам, що перебралися до доньки, бо вночі морози до мінус одинадцяти. І хоч тепло до їхнього будинку вже подали, через вибиті вікна в квартирі холодно. Про це говорять і інші жителі району

"Батареї теплі все це добре дали слава Богу, а от світла нема і от не можуть робити ніяк. Холодно, ганчірками затулили і все, тому що ми з чоловіком пенсіонери ми не можемо нести ту дошку на 6 поверх без світла", – кажуть одесити.

Наслідки атаки по Одесі

Аби відновити опалення комунальники працювали дві доби поспіль. Пошкоджене під час ворожої атаки устаткування довелося частково замінити. Хоч світло повністю не відновлене обидві міські котельні вдалося заживити і подати теплоносій в домівки. В міськраді кажуть, якщо в якихось квартирах ще холодні батареї – потрібно звертатися до керуючої компанії, аби перевірили систему, чи не потрапило туди повітря.

"Щоб система витримала і не було пошкоджень прийняли рішення злити воду, це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено – тепло повертається в домівки одеситів. Дякую енергетикам ДТЕК та усім хто працював над відновленням", – каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Холодно, дує, вікна виламані! Одеса замерзає - наживо після страшних обстрілів

Тим часом тривають роботи в потрощеній поліклініці та дитячому садку. Усі розтрощені вікна вже закрили дерев’яними щитами. Дітей перевели в інші садки. У лікарні почнуть приймати пацієнтів згодом. У понеділок у цьому районі запрацюють і школи, в управління освіти запевняють, що за вихідні класи прогріються до комфортних температур.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 21 лютого 2025 року

Читайте також: