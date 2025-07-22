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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Атака на Одесу: жителі пошкодженої багатоповерхівки розповіли шокувальні подробиці про обстріл

Росіяни вночі вкотре атакували Одесу ударними дронами.

Автор публікації
Олена Черняєва
Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки

Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки / © ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі ворог знову атакував Одесу безпілотниками. У місті спалахнули кілька пожеж. Одна з них упритул дісталась супермаркету, але пожежникам вдалось зупинити полум’я. У місті є постраждала, згоріли дванадцять автівок, у квартирах повиносило вікна.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Росіяни атакували територію поблизу із одним з одеських житлових будинків. Нижні поверхи прийняли всю силу вибухової хвилі на себе і закрили від удару квартири з пожильцями.

Надія з одинадцятирічною донькою та п’ятирічним сином не встигли спуститися у паркінг. Сховалися в квартирі за двома стінами. Після вибуху жінка побачила, що внизу горить її авто.

Оселі на всіх двадцяти п’яти поверхах затягло ядучим димом. Жінка згадує, як їй у паніці телефонували батьки і казали, що їм нема чим дихати.

Дванадцять машин біля житлового комплексу зайнялися одночасно. Вони згоріли ущент. Ще кілька десятків — побиті уламками. Але рятувальники швидко приборкали вогонь й відрізали його від найближчих будівель і самої багатоповерхівки.

«Виникла масштабна пожежа автомобілів на стоянці біля багатоповерхівки. На місці працювали психологи ДСНС надавали психологічну допомогу. Постраждала пожежна частина і гуртожиток пожежної частини», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Зранку комунальники прибирають на місці удару уламки та скло. Мешканці вишикувалися у черги за плівкою — закривати вибиті вікна. Уламки великих панорамних вікон прибирають і з фітнес-клубу. Під час атаки всередині були охоронець і кіт.

«Я приїхав о третій годині, переконався, що з охоронцем все добре, пішов знайшов кота, тут все було в диму. Бізнес постраждав, будемо відновлювати, платити податки — і тільки вперед», — каже Іван, власник спортклубу.

Від удару в будинку тріснули труби гарячої води. Залило паркінг, де стояли машини та ховалися люди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 21 липня. СБУ накинулася на НАБУ — країни G7 НАРОБИЛИ ГАЛАСУ

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