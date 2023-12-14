Атака на РФ: подробиці нічного нальоту дронів на Підмосков’я та рейду партизанів до Москви

Поки російські правоохоронці займаються оголошенням в розшук керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, у ніч проти 14 грудня невідомі дрони атакували Підмосков’я, викликавши паніку в мера Москви. Окрім того, українські партизани здійснили зухвалу вилазку в самому серці РФ — російській столиці.

Усі подробиці ексклюзивно розповіла Вікторія Панченко на YouTube-каналі TSN.UA.

Українські партизани у Москві

Українські партизани відзначилися у самому серці Росії. Черговий успішний нічний рейд провели представники військового руху українців та кримських татар АТЕШ у Москві.

Їм вдалося пробратися на територію військової частини Росгвардії та відзняти необхідний матеріал. Партизани зауважили, що росіяни намагаються вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, проте марно. Розвідувальні дані вже передали Силам оборони України.

“Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо противнику не виходить цього робити у самій столиці, то що вже говорити про окуповані території”, - йдеться у дописі руху в Telegram-каналі.

Буданова "заарештували" і шукають

Топ-керівництво російського МВС, схоже, працює на випередження.

Спочатку російські правоохоронці заявили про заочний “арешт” головного українського військового розвідника Кирила Буданова, інкримінувавши йому “незаконний обіг зброї” та “тероризм”. А тепер його оголосили у розшук.

Виявляється, росіяни очільника ГУР не можуть знайти. Повідомлення про розшук Буданова опублікували російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на базу МВС Росії.

Дрони атакують РФ

І поки росіяни шукають Буданова, українські спецслужби діють.

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У ніч проти 14 грудня територія РФ вкотре була атакована “невідомими добрими безпілотниками”.

Нічна атака дронів на Росію могла бути спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях, повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах.

Що відомо про атаку на РФ

14 грудня у Росії повідомили про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над Московською та Калузькою областями. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки дрона, який летів на Москву. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи більш, ніж за 80 кілометрів від російської столиці.

Майже через дві години він додав, що "було виявлено та знешкоджено силами ППО ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви".

Згодом Міноборони РФ відзвітувало, що всього за ніч нібито було збито або перехоплено дев'ять безпілотників над Московською та Калузькою областями.

Куди цілили дрони

Російський телеграм-канал Baza пише, що безпілотники спробували атакувати кілька військових частин у Підмосков'ї.

У повідомленні йдеться, що метою дронів були частини в Алабіно та Подольську. Ще однією з ймовірних цілей БПЛА видання називає одну з нафтобаз в Підмосков'ї і зазначає про евакуацію співробітників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Дрони атакували Підмосков'я, росіяни терміново шукають Буданова, а партизани ВЧУДИЛИ ТАКЕЕЕ!"

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ не планує затягувати війну на 2025 рік.

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