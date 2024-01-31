Атака на військову базу у США: як ППО пропустила дрон і у чому небезпека відповіді Пентагона

Стало відомо, чому системи ППО на американській базі в Йорданії пропустили ворожий безпілотник, який забрав життя трьох військових і поранив принаймні 40. Білий дім та Пентагон обіцяють, що неодмінно завдадуть удару у відповідь. Аналітики побоюються, якщо реакція буде занадто поміркованою - це лише роздмухає конфлікт на Близькому Сході.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Бойовики похвалились запуском дрона

Мережею розходиться відео запуску безпілотника, оприлюднене бойовиками з руху ісламського опору в Іраку. Вони стверджують, що саме ним поцілили в американську базу "Тауер-22", розташовану в Йорданії, поряд з кордонами із Сирією та Іраком.

Напередодні світ ламав голову над тим, як дрону вдалося оминути американські системи ППО. Згідно з попередніми оцінками військових, його переплутали з американським дроном, який був на вильоті і теж повертався на базу. Саме тому і пропустили. Поки що з'ясовують, це випадковість чи ні.

У США пообіцяли відповісти на атаку

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на зустрічі з генсеком НАТО запевняє: американська відповідь не забариться.

Також Пентагон оприлюднив імена трьох загиблих військових - це сержант Вільям Ріверс, спеціаліст Кеннеді Сандерс і спеціалістка Бреонна Моффетт. Усі вони були інженерами в саперній роті.

Доки Джо Байден ухвалює рішення про те, якою буде американська відповідь - і Білий дім, і Держдеп наголошують, що вони не хочуть ескалації.

Джо Байден / X (Twitter)

Чому бойовики "відповідь США" можуть прийняти за слабкість

Бредлі Боуман, безпековий аналітик з Організації захисту демократій, вважає найбільшою можливою небезпекою неправильне розуміння психології ворога.

"Уряд хоче запобігти великому регіональному конфлікту. Але тут є класичне віддзеркалення, коли ми вважаємо, що ворог думає так, як ми. А він думає геть інакше. На жаль, коли вони чують слова "ми не хочемо регіонального конфлікту", вони сприймають це за слабкість. Всі мої спостереження за історією понад двох останніх десятиліть говорять про те, що коли Америку вважають слабкою - це найшвидше призводить до подальшої дестабілізації", - каже він.

Спеціалісти кажуть, що кількість поранених на американській базі ймовірніше за все, зростатиме: адже на наслідки закритих черепно-мозкових травм солдати зазвичай починають скаржитися через кілька днів.

Іранські чиновники причетність до атаки відкидають і кажуть: місцеві бойовики робили виключно те, що самі вважали потрібним.

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Нагадаємо, внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США.

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